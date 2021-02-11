Честные люди на поверку оказались сомнительными. Алла Немеренко - настоящий "клондайк" для разбирательств по поводу ее чистоты и неподкупности, потому что советник президента Санду раз за разом дает повод для сомнений и дополнительных расследований. И дело не только в ее румынском имуществе - но и в молдавском также.

Как сообщает sinteza.org, Немеренко уже долгое время проживает в трехкомнатной квартире водном из блоков по улице Валя Морилор. Это подтверждают и соседи - они четко подтвердили, что проживает в этой квартире именно Немеренко. Однако при этом квартира не записана на имя Немеренко - а на имя ее дочери Даниэлы Бекет.

Самое интересное, что эта Даниела Бекет - член команды Ziarul de Garda, то есть того самого издания, которое фокусируется на расследованиях подобных вещей, как несоответствие декларируемого имущества тому, что есть на самом деле, и тому подобное. То есть, Бекет входит в команду, которая в первую очередь должна была бы заинтересоваться Немеренко и явными расхождениями в том, что она декларирует, с тем, что есть на самом деле.

Думается, в этом свете вас не удивит и другой факт - дочь Немеренко, как и Санду, училась в США, в Гарварде. Еще в 2008-м году она в качестве студентки давала интервью, в котором восхищалась Америкой и местным образом жизни, называя его "социалистическим" - дескать, там тебя в беде не оставят.

Удивляет ли вас вся эта подноготоная? Думается, что нет. Ведь мы уже давно говорим - Санду и ее команда, это просто ширма для введения внешнего управления страной. Как это было в России в первой половине приснопамятных 90-х (помните "гарвардских мальчиков" - так тогдашний вице-президент РФ Александр Руцкой называл команду "младореформаторов", с Гайдаем, Чубаисом, Немцовым и прочими символами эпохи"), как это происходит сейчас и в соседней Украине.

Хорошо устроились соросята!

Автор: Дан Дудка