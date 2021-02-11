С прицелом на международный скандал очень некрасиво себя повели журналисты молдавского телеканала TV8

С прицелом на международный скандал очень некрасиво себя повели журналисты молдавского телеканала TV8, снимая наших миротворцев и локацию на посту возле села Гура Быкулуй, граничащем с Приднестровьем. Опять. В прошлый раз подобный инцидент был в июле 2020-го.

Отказавшись подчиняться требованию наших военных удалить видеоматериал и покинуть территорию, молдавские коллеги заперлись в машине и вызвали молдавскую полицию.

Дальше пошли звонки в Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ, а также различным НПО, специализирующихся на защите прав граждан в ЕСПЧ.

Пауза с момента заявления президента Молдовы

Майи Санду, о том, что нужен срочный вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья и замены их гражданской миссией ОБСЕ, до сегодняшнего инцидента продлилась два месяца.

@Telegram B.T.