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Политика
С прицелом на международный скандал очень некрасиво себя повели журналисты молдавского телеканала TV8
11.02.2021

С прицелом на международный скандал очень некрасиво себя повели журналисты молдавского телеканала TV8, снимая наших миротворцев и локацию на посту возле села Гура Быкулуй, граничащем с Приднестровьем. Опять. В прошлый раз подобный инцидент был в июле 2020-го. 

Отказавшись подчиняться требованию наших военных удалить видеоматериал и покинуть территорию, молдавские коллеги заперлись в машине и вызвали молдавскую полицию. 

Дальше пошли звонки в Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ, а также различным НПО, специализирующихся на защите прав граждан в ЕСПЧ.

Пауза с момента заявления  президента Молдовы 

Майи Санду, о том, что нужен срочный вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья и замены их гражданской миссией ОБСЕ, до сегодняшнего инцидента продлилась два месяца.

@Telegram B.T.


 
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