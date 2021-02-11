Ренато Усатый настаивает, что ПСРМ в коалиции с Платформой ДиП и двумя депутатами Про Молдова намерены выдвинуть своего кандидата в премьер-министры

Ренато Усатый настаивает, что ПСРМ в коалиции с Платформой ДиП и двумя депутатами Про Молдова намерены выдвинуть своего кандидата в премьер-министры, которого Майя Санду вынуждена будет предложить парламенту. А там уже это новое большинство, якобы, за него проголосует. Ключевая особенность расписанной мэром Бельц схемы - отсутствие в коалиции депутатов Шора - платформы За-Молдову.

Однако, такое ли большинство собирается в парламенте без депутатов Шора? 37 социалистов, 11 платформистов, 2 про-молдавана вкупе дают всего 50 голосов. Теоретически, вместе с ними может проголосовать и Октавиан Цыку, сильно независимый унионист, заехавший в парламент на горбу Андрея Нэстасе. Однако это уже ну очень чрезмерная теоретизация.

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