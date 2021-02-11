Из-за нелогичных действий президента Молдовы Санду в будущем женщинам сложно будет куда-либо баллотироваться

Из-за истории с Аллой Немеренко Майя Санду теряет весь авторитет, и, если хотите, элементарное доверие. Ответ НАСТОЯЩЕГО президента должен быть таким: "давайте дождемся результатов расследования, начатого на днях, и по его результатам - решим".

НО! Вместо этого Санду реагирует нервно и твердит, что Немеренко честная.

Выходит, Санду знает ЛУЧШЕ, чем следственные органы?

Госпожа Санду, такими темпами, из-за вас, в будущем будет сложно баллотироваться другим женщинам. Все будут вспоминать ваши истерики... Возьмите себя в руки, наконец!

Автор: Людмила БЕЛЬЧЕНКОВА.