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Общество
Прогноз погоды в Молдове на 11 февраля 2021 года: Теплый день накануне жутких морозов и сильной метели
11.02.2021

Синоптики рассказали, каким будет четверг, 11 февраля 2021. В четверг, 11 февраля, в Молдове ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки, сообщили синоптики.

Температура воздуха ночью по северу республики составит +1...+3 градуса, по югу будет +2...+4 градуса. Днём – в пределах +4...+7 градуса.

Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Атмосферное давление ниже нормы. Ночью и утром местами сильный туман.

Насладитесь четвергом, так как в последующие сутки нас ждет снег, метель, гололедица. Готовьтесь к резкому понижению температуры воздуха до -10...-13 градусов и усиление северо-западного ветра до 12–15 м/с с порывами до 18–20 м/с.


 
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