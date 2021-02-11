Гросу: ,,Додон тайно дает указания нынешним министрам”. Novac:,,Это выдумка”

Исполняющий обязанности председателя Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что бывший президент страны Игорь Додон по-прежнему оказывает влияние на министров отставного правительства во главе с Аурелием Чокой. По словам Гросу, Игорь Додон обязал нынешних министров работать в пользу ПСРМ, чтобы социалисты добились хорошего результата на досрочных парламентских выборах. Депутат ПСРМ Григоре Новак считает обвинения выдумкой, отмечает IPN.

Лидер ПДС Игорь Гросу настаивает на идее скорейшего начала досрочных парламентских выборов, чтобы страной больше не управляло нынешнее отставное правительство, которое, по словам Гросу, по-прежнему подчиняется интересам бывшего президента страны Игоря Додона.

,,Даже сейчас, тайно, Додон созывает министров и дает им указания. Он вызвал Войку и сказал ему сделать все возможное, чтобы добиться хорошего результата на досрочных выборах. Я говорю это, потому что знаю. Он даже не позвал их в партию, а вызвал в государственное учреждение. Г-н Войку получил приказ следить за всеми членами ПДС и всеми советниками президента”, - заявил Игорь Гросу в ходе передачи ,,Butonul Roșu” на общественном телеканале.

С другой стороны, депутат ПСРМ Григоре Новак отклонил обвинения Игоря Гросу и отметил, что нынешнее отставное правительство строго выполняет свои обязанности, предусмотренные законом.

,,Это выдумка. У Додона нет тех привычек, какие есть у Майи Санду, которая тайно созвала судей, вызвала их на ковер и дала им указания. Уверяю вас, министр внутренних дел не может обеспечить голоса граждан”, - ответил Григоре Новак.

Бывший премьер-министр Ион Кику подал в отставку 23 декабря 2020 года, а исполнение обязанностей премьер-министра было возложено на действующего министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелия Чокой. Согласно закону, временное правительство осуществляет свои конституционные полномочия до принятия присяги следующим кабинетом министров.