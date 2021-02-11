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Политика
Игорь Додон обвинил Майю Санду в политических играх. Реакция ПДС
11.02.2021

Лидер ПСРМ Игорь Додон считает, что президент Майя Санду занимается политическими интригами вместо того, чтобы начать выполнять обещания, данные во время предвыборной кампании.

На своей странице в Телеграме Додон написал, что не видит настоящей борьбы с коррупцией, решений для борьбы с COVID-19, поддержки фермеров, врачей и бизнеса, о которых говорила Санду.

"Где дополнительная помощь пенсионерам и социально незащищенным слоям населения, «европейские» прибавки к зарплате?", - спрашивает лидер социалистов. Выдвижением правительства Гаврилицы Додон назвал театром абсурда. 

Пресс-секретарь президента Сорина Штефырцэ от комментария отказалась. Глава пресс-службы ПДС Аурика Жардан считает, что правительство и парламент контролируют социалисты, а Додон пытается переложить ответственность на других. По ее мнению, политический кризис в стране затягивает и углубляет именно ПСРМ. Выход из ситуации ПДС видит в организации досрочных парламентских выборов.


 
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