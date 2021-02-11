Игорь Додон обвинил Майю Санду в политических играх. Реакция ПДС

Лидер ПСРМ Игорь Додон считает, что президент Майя Санду занимается политическими интригами вместо того, чтобы начать выполнять обещания, данные во время предвыборной кампании.

На своей странице в Телеграме Додон написал, что не видит настоящей борьбы с коррупцией, решений для борьбы с COVID-19, поддержки фермеров, врачей и бизнеса, о которых говорила Санду.

"Где дополнительная помощь пенсионерам и социально незащищенным слоям населения, «европейские» прибавки к зарплате?", - спрашивает лидер социалистов. Выдвижением правительства Гаврилицы Додон назвал театром абсурда.

Пресс-секретарь президента Сорина Штефырцэ от комментария отказалась. Глава пресс-службы ПДС Аурика Жардан считает, что правительство и парламент контролируют социалисты, а Додон пытается переложить ответственность на других. По ее мнению, политический кризис в стране затягивает и углубляет именно ПСРМ. Выход из ситуации ПДС видит в организации досрочных парламентских выборов.