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Политика
Канду находится в политическом смятении
11.02.2021

Лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду заявил, что депутаты возглавляемой им партии еще не решили, поддержат ли они сегодня правительство Натальи Гаврилицы. По словам Канду, страной нужно управлять несмотря на то, будут досрочные выборы или нет. 

В стране много проблем, связанные с пандемией, экономическим кризисом, сельским хозяйством и многим другим, а сколько денег в бюджете для их решения не известно, подчеркивает Андриан Канду.

Напомним, сегодня состоится пленарное заседание по вынесению вотума доверия (или недоверия) правительству Натальи Гаврилицы. 


 
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