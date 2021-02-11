Общество О черных банкирах и их банде: Материалы переданы на рассмотрение в Тверской суд Заместитель Генпрокуратура Анатолий Разинкин 9 февраля утвердил обвинительное заключение в отношении экс-главы банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Материалы переданы на рассмотрение в Тверской суд. Туда же поступило представление Разинкина о том, чтобы дело рассматривалось в особом порядке. В документе указано, что Кузьмин заключил сделку со следствием и выполнил все ее условия. В частности он дал показания: о преступных ролях организаторов преступного сообщества Платона В.Н. и Плахотнюка В.Г.; предоставил сведения о ролях и преступных действиях директора казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Платон Е.Н., юриста Пахомова Л.В., занимавшегося приисканием компаний для открытия расчетных счетов в российских банках, а также руководителей и сотрудников ООО КБ «Европейский Экспресс», латвийского банка «TrastaKomercbanka», участвовавших в выводе денежных средств из Российской Федерации; сообщил о преступных действиях владельцев, руководителей сотрудников российских банков: Григорьеве А.Ю., Булгучеве Б.М., Юсупове Р.Х. и Шариповой В.Р. (ОАО АКБ «РЗБ», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «Кредитбанк»), Власове О.Л. (ПАО «АКБ Балтика»), Магине С.Г. («Интеркапитал-Банк», Банк «Окский», «Маст-Банк», «РНКО РЦ» «ЭнергоБизнес», «ЮНИКОРБАНК»), Моралесе-Эскомилье А.А., Галкине А.А., Галкине Н.А. (ОАО «Смарт Банк»), Ананьеве Д.Н. (ПАО АКБ «Промсвязьбанк») и других российских кредитных организаций предоставил сведения о преступной роли Усатого Р.Г., участвовавшего в выводе из России денежных средств подрядчиков ОАО «РЖД». @Telegram KP

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