11 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Советница Санду Немеренко пролоббировала частную компанию за 2,5 миллиона леев
11.02.2021

Очередное расследование, связанное с деятельностью Немеренко.

Алла Немеренко, будучи министром здравоохранения, пролоббировала контракт на 2,5 млн леев, выделенных из Фонда обязательного медицинского страхования частной компании.

Согласно документам, Немеренко, злоупотребляя влиянием и нарушая все законы и правовые нормы, вынудила Национальную медицинскую страховую компанию включить Немецкий диагностический центр в список высокопроизводительных поставщиков медицинских услуг. 

В июле 2019-го года Немеренко просит CNAM изучить вопросы, поднятые в Немецком диагностическом центре, хотя Министерство здравоохранения не является организацией, ответственной за процедуру заключения контрактов с поставщиками медицинских услуг, и министр не имеет законного права давать прямые инструкции CNAM.

В то же время, вопреки национальному законодательству, Немеренко попросила CNAM подписать контракт с этим экономическим агентом на 2019-й год, притом, что процедура заключения контракта для медицинских учреждений была завершена в конце января 2019-го года. Таким образом, Немеренко принуждает CNAM нарушить действующее законодательство и возобновить процедуру заключения договора по истечении срока восьми месяцев. 

Ситуация существенно меняется с назначением 1 августа 2019-го года Андрея Матей генеральным директором CNAM. Он был коллегой Аллы Немеренко, они вместе работали в офисе Всемирной организации здравоохранения в Республике Молдова.
Так было принято решение о заключении контракта с Немецким диагностическим центром на сумму 2,5 млн. леев сроком на четыре месяца, до конца 2019-го года. Отметим, что совершенно неясно, как была рассчитана данная сумма.

Любопытно также, что договор между CNAM и Немецким диагностическим центром был подписан в тот же день, что и конкурс, организованный Комиссией по координации заключения договоров с поставщиками медицинских услуг, включенных в систему обязательного медицинского страхования.

Еще одно несоответствие связано с датой подписания контракта и днем ​​его вступления в силу. Контракт подписан 18-го октября 2019-го, но вступил в силу 1 октября 2019-го года.

Расследование было проведено порталом Sinteza.org.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
133
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.