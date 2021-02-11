Советница Санду Немеренко пролоббировала частную компанию за 2,5 миллиона леев

Очередное расследование, связанное с деятельностью Немеренко.

Алла Немеренко, будучи министром здравоохранения, пролоббировала контракт на 2,5 млн леев, выделенных из Фонда обязательного медицинского страхования частной компании.

Согласно документам, Немеренко, злоупотребляя влиянием и нарушая все законы и правовые нормы, вынудила Национальную медицинскую страховую компанию включить Немецкий диагностический центр в список высокопроизводительных поставщиков медицинских услуг.

В июле 2019-го года Немеренко просит CNAM изучить вопросы, поднятые в Немецком диагностическом центре, хотя Министерство здравоохранения не является организацией, ответственной за процедуру заключения контрактов с поставщиками медицинских услуг, и министр не имеет законного права давать прямые инструкции CNAM.

В то же время, вопреки национальному законодательству, Немеренко попросила CNAM подписать контракт с этим экономическим агентом на 2019-й год, притом, что процедура заключения контракта для медицинских учреждений была завершена в конце января 2019-го года. Таким образом, Немеренко принуждает CNAM нарушить действующее законодательство и возобновить процедуру заключения договора по истечении срока восьми месяцев.

Ситуация существенно меняется с назначением 1 августа 2019-го года Андрея Матей генеральным директором CNAM. Он был коллегой Аллы Немеренко, они вместе работали в офисе Всемирной организации здравоохранения в Республике Молдова.

Так было принято решение о заключении контракта с Немецким диагностическим центром на сумму 2,5 млн. леев сроком на четыре месяца, до конца 2019-го года. Отметим, что совершенно неясно, как была рассчитана данная сумма.

Любопытно также, что договор между CNAM и Немецким диагностическим центром был подписан в тот же день, что и конкурс, организованный Комиссией по координации заключения договоров с поставщиками медицинских услуг, включенных в систему обязательного медицинского страхования.

Еще одно несоответствие связано с датой подписания контракта и днем ​​его вступления в силу. Контракт подписан 18-го октября 2019-го, но вступил в силу 1 октября 2019-го года.

Расследование было проведено порталом Sinteza.org.

Автор: Михаил Генчу