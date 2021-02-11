Владычица морская: Молдова скоро завалит Евросоюз океанической рыбой

У нас начнет работать завод-филиал румынской компании по переработке рыбы. Молдова начнёт экспортировать в Евросоюз морскую рыбу. Этим займётся завод-филиал румынской компании. Сырьё сюда он импортирует — из Норвегии, Исландии, Фарерских островов, а также Италии. Здесь же его перерабатывают и фасуют.

"Соблюдается технологический процесс, позволяющий исключить заражение продукта. Это и позволило нам легко подать документы и получить право на экспорт", - сказал исполнительный директор компании Александр Мыцэ.

Первую партию рыбы предприятие планирует поставить в ЕС весной, по ценам на 30% дороже, чем на внутреннем рынке.

"Мы думаем использовать молдавские рецепты для диаспоры, которая бы ела и солёную скумбрию, и солёно-копчёную. Наверное, первой будет Румыния, потом Италия, Франция, Ирландия", - отметил исполнительный директор компании.

Завод пошёл по стопам левобережного предприятия по производству икры, которое годами поставляет его в Евросоюз. В Национальном агентстве продовольственной безопасности тем временем обещают, что перечень продукции для экспорта в ЕС станет длиннее.

"Мы намерены получить у Генерального директората по здоровью и безопасности пищевых продуктов разрешения на переработанные продукты, молочные, куриное мясо. То есть мы намерены работать по нескольким направлениям", - сказал генеральный директор НАПБ Владислав Котич.

Сейчас из продуктов животного происхождения Молдова может экспортировать в ЕС пчелиный мёд, яичный порошок, рыбные продукты и шкуры животных. /publika