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В парламенте сформировано большинство: под Санду закачалась земля
11.02.2021

В парламенте сформировано большинство в поддержку кандидатуры Марианы Дурлештяну на пост премьера.

Сегодня, 11 февраля, председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ сообщил о создании парламентского большинства для выдвижения Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра.
Парламентское большинство в количестве 54 человек сформировано фракцией ПСРМ (37 депутатов), депутатами от партии «Шор» (14 депутатов) и 3 независимыми депутатами – Еудженом Никифорчуком, Владимиром Андронаки и Александром Олейником.

Документ о создании большинства будет направлен президенту Молдовы Майе Санду.

В случае, когда сформировано парламентское большинство, компетенция президента в выдвижении кандидата в премьеры ограничена, сообщает cenzura.md. Теперь президент обязан выдвинуть ту кандидатуру, которая предложена сформированным формальным парламентским большинством. В противном случае глава государства может быть отстранен от должности и ему объявлен импичмент.

Подготовил Михаил Генчу


 
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