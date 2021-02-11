В парламенте сформировано большинство: под Санду закачалась земля

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В парламенте сформировано большинство в поддержку кандидатуры Марианы Дурлештяну на пост премьера.
Сегодня, 11 февраля, председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ сообщил о создании парламентского большинства для выдвижения Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра.
Документ о создании большинства будет направлен президенту Молдовы Майе Санду.
В случае, когда сформировано парламентское большинство, компетенция президента в выдвижении кандидата в премьеры ограничена, сообщает cenzura.md. Теперь президент обязан выдвинуть ту кандидатуру, которая предложена сформированным формальным парламентским большинством. В противном случае глава государства может быть отстранен от должности и ему объявлен импичмент.
Подготовил Михаил Генчу
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