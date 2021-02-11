В парламенте сформировано большинство: под Санду закачалась земля

В парламенте сформировано большинство в поддержку кандидатуры Марианы Дурлештяну на пост премьера.

Сегодня, 11 февраля, председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ сообщил о создании парламентского большинства для выдвижения Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра.

Парламентское большинство в количестве 54 человек сформировано фракцией ПСРМ (37 депутатов), депутатами от партии «Шор» (14 депутатов) и 3 независимыми депутатами – Еудженом Никифорчуком, Владимиром Андронаки и Александром Олейником.

Документ о создании большинства будет направлен президенту Молдовы Майе Санду.

В случае, когда сформировано парламентское большинство, компетенция президента в выдвижении кандидата в премьеры ограничена, сообщает cenzura.md. Теперь президент обязан выдвинуть ту кандидатуру, которая предложена сформированным формальным парламентским большинством. В противном случае глава государства может быть отстранен от должности и ему объявлен импичмент.

Подготовил Михаил Генчу