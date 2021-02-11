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Украина готовится к обострению ситуации в Приднестровье
11.02.2021

К границе стягиваются войска. Судя по всему, визит Майи Санду в Киев (простите, Кyїv) принес свои плоды - и теперь Украина готовится к росту градуса напряжения на границе с Приднестровьем.

А называя вещи своими именами - готовится к боевым действиям. Как сообщает телеграм-канал Эрнеста Вардаряна, процессы уже запущены:

- Мои источники в Киеве частично подтверждают информацию уважаемой мадам. По словам собеседников, Украина настроена на обострение ситуации, но пока проводит консультации с США, затем начнет беседу с европейцами. Решение будет принято в марте, - написал Варданян.

Михаил ГЕНЧУ


 
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