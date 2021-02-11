Редкий материал: Люди, хранившие или распространявшие это стихотворение, подвергались репрессиям...

В 1946 году журнал «Знамя» печатает знаменитое стихотворение Маргариты Алигер «Мы евреи», являющееся главой её поэмы «Твоя победа». Напечатанная в том же году эта поэма подвергается суровой критике, и хотя вся поэма «Твоя победа» в дальнейшем перепечатывается, глава «Мы евреи» изымается и запрещается. Люди, хранившие или распространявшие это стихотворение, подвергались репрессиям.

Стихотворение Михаила Рашкована “ОТВЕТ МАРГАРИТЕ АЛИГЕР” многие десятилетия ходило в списках, как народное, что сохранило их автору здоровье, а может быть и жизнь.

МЫ – ЕВРЕИ

(Глава из поэмы «Твоя победа»)

И, в чужом жилище руки грея,

Старца я осмелилась спросить:

– Кто же мы такие?

– Мы – евреи!

Как ты смела это позабыть?!

Лорелея – девушка на Рейне,

Светлых струй зелёный полусон.

В чём мы виноваты, Генрих Гейне?

Чем не угодил им Мендельсон?

Я спрошу и Маркса, и Энштейна,

Что великой мудростью сильны, –

Может, им открылась эта тайна

Нашей перед вечностью вины?

Светлые полотна Левитана –

Нежное свечение берёз,

Чарли Чаплин с белого экрана –

Вы ответьте мне на мой вопрос!

Разве всё, чем были мы богаты,

Мы не роздали без лишних слов?

Чем же мы пред миром виноваты,

Эренбург, Багрицкий и Светлов?

Жили щедро, не щадя талантов,

Не жалея лучших сил души.

Я спрошу врачей и музыкантов,

Тружеников малых и больших.

И потомков храбрых Маккавеев,

Кровных сыновей своих отцов, –

Тысячи воюющих евреев –

Русских командиров и бойцов:

Отвечайте мне во имя чести

Племени, гонимого в веках:

Сколько нас, евреев, средь безвестных

Воинов, погибнувших в боях?

И как вечный запах униженья,

Причитанья матерей и жён:

В смертных лагерях уничтоженья

Наш народ расстрелян и сожжён!

Танками раздавленные дети,

Этикетка «Jud» и кличка «ж*д».

Нас уже почти что нет на свете,

Нас уже ничто не оживит…

Мы – евреи. – Сколько в этом слове

Горечи и беспокойных лет.

Я не знаю, есть ли голос крови,

Знаю только: есть у крови цвет…

Этим цветом землю обагрила

Сволочь, заклеймённая в веках,

И людская кровь заговорила

В смертный час на разных языках…

1946

ОТВЕТ МАРГАРИТЕ АЛИГЕР

«В чём мы виноваты, Генрих Гейне?

Чем не угодил им Мендельсон?

Нас уже почти что нет на свете,

Нас уже ничто не оживит…»

(М. Алигер.)

На Ваш вопрос ответить не умея,

Сказал бы я: нам беды суждены.

Мы виноваты в том, что мы – евреи.

Мы виноваты в том, что мы умны.

Мы виноваты в том, что наши дети

Стремятся к знаньям, к мудрости земной.

И в том, что мы рассеяны по свету

И не имеем родины одной.

Нас сотни тысяч, жизни не жалея,

Прошли бои, достойные легенд,

Чтоб после слышать: «Эти кто? – Евреи! –

Они в тылу сражались за Ташкент!»

Чтоб после мук и пыток Освенцима,

Кто смертью был случайно позабыт,

Кто потерял всех близких и любимых,

Услышать вновь: «Вас мало били, ж*д!»

Не любят нас за то, что мы – евреи,

Что наша ВЕРА – остов многих вер…

Но я горжусь, а не жалею,

Что я еврей, товарищ Алигер!

Нам не забыть: средь самых ненавистных

Первейшими с жестокостью тупой

Эсэсовцы «ж*дов» и «коммунистов»

В Майданек угоняли на убой…

А наши дети гибли вместе с нами

У матерей несчастных на руках,

Протягивая ручки к нам сквозь пламя,

Кричали: «Мама! Мама!» и слезами

Лишь ярость вызывали в палачах…

Нас удушить хотели в грязных гетто,

Замучить в тюрьмах, в реках утопить,

Но не смотря, но не смотря на это,

Товарищ Алигер, – мы будем жить!

Мы будем жить! И мы ещё сумеем,

Талантами сверкая, доказать,

Что наш народ – гонимые евреи –

Имеет право жить и процветать!

Нам кровь и слёзы дали это право,

Благословили жертвы из могил,

Чтоб наш народ для подвигов, для славы,

Для новой жизни сердце возродил!

Народ бессмертен! Новых Макковеев

Он породит грядущему в пример…

Да! Я горжусь! Горжусь, а не жалею,

Что я еврей, товарищ Алигер!

1947 г.

Конечно, написав такое стихотворение в то время, когда в стране во всю «бродил призрак» антисемитизма, и, опубликовав его, М. Алигер совершила большой нравственный подвиг. И, конечно, она не ждала ответа: кто решится. Но такой человек нашёлся. Этим замечательным, смелым человеком и талантливым тоже, был бывший фронтовик – пулемётчик, прошедший всю войну от звонка до звонка, трижды раненный Мендель Рашкован. Он демобилизовался из армии в 1946 г. и в 1947 г. написал «Ответ Маргарите Алигер»

Детство и школьные годы Рашкована были обычными, как у всех советских детей, разве только, что сверстники смеялись над его именем и обзывали Мендель-Крендель. Добрый по натуре мальчик не обижался и отвечал сверстникам, что в честь его имени носит свою фамилию великий русский химик Менделеев. «Ж*дом» его мало кто называл, так как сильный мальчик мог дать и сдачи, а, кроме того, у него было много товарищей, которые могли за него заступиться. И всё же Мендель Рашкован, уже будучи старшеклассником, решил взять себе новое имя Михаил, хотя по паспорту всю жизнь был Менделем. Видимо, так ему было удобнее.

В 1939 году Михаил Рашкован с отличием заканчивает среднюю школу и вскоре мобилизовывается в армию. Началась Отечественная война. В июле 1941 года он встретил её на передовой. А через месяц получил тяжёлое ранение. Вылечившись, Михаил снова на фронте. По дорогам войны он прошёл до её конца. Был ещё дважды ранен. Демобилизовался лишь в 1946 году. В том же году он прочитал в журнале «Знамя» поэму М. Алигер «Твоя победа». Она произвела на него колоссальное впечатление. Отрывок из этой поэмы – стихотворение «Мы евреи» он выучил наизусть. И хотя Михаил Рашкован всегда утверждал, что в части, где он воевал и служил, не было антисемитизма, и в жизни молодой человек, бывший пулемётчик, четыре года воевавший, трижды раненный и чудом уцелевший, не испытывал антисемитизма, но, по всей вероятности, это было не так. Иначе зачем было бы Рашковану создавать «Ответ М, Алигер»?

Стихотворение «Мы евреи» нашло живой отклик в его еврейском сердце. И Михаил Рашкован пишет ответ Маргарите Алигер в стихотворной форме. В своём ответе он отражает зов своей души, не надеясь, что этот ответ когда-нибудь дойдёт до известной поэтессы. Михаил Рашкован любил стихи и сам писал их, но никогда не считал их «шедевром» и никогда не пытался их публиковать. Когда стихотворение М. Алигер было запрещено, Михаил записал в нескольких экземплярах свой «Ответ» и раздал его своим товарищам. Своё авторство он, конечно, не указывал. Однако, как оказалось впоследствии, это был очень рискованный шаг с его стороны.

Но те, кому он их роздал, не выдали его. Как потом сообщила Михаилу его сокурсница, органы МГБ разыскивали Рашкована, пытались узнать его адрес. Так пошли гулять по громадной стране два замечательных стихотворения: запрещённое Маргариты Алигер и «Ответ» на него Михаила Рашкована, написанный подпольно. Оба стихотворения пользовались большим успехом и находили отклик в каждой еврейской душе. Оба стихотворения говорили о высоком нравственном и героическом подвиге их авторов.

Если автор стихотворения «Мы евреи» был известен, то об авторе «Ответа» никто не знал. Долгое время авторство «Ответа» приписывали Илье Эренбургу. В связи с этим он имел много неприятностей. Его вызывали по этому поводу в соответствующие органы. Позже его дочь Ирина Эренбург подтвердила, что это стихотворение не его отца, но смело заявила, что под многими его строками Илья Эренбург мог бы подписаться. Так с течением времени слова «Ответа» Маргарите Алигер стали считать народными.

Так и ходило замечательное стихотворение Михаила Ришкована по просторам России, а потом Израиля с указанием «Слова народные». И только в сравнительно последнее время автор стихотворения стал известен. Прекрасный человек – скромный, лишённый всяких амбиций, сам пишущий стихи – Михаил Рашкован никогда не претендовал на авторство «Ответа». Он даже испытывал радость, когда узнал, что его слова приписывают народному творчеству. Михаил Рашкован окончил университет, преподавал.

Сейчас он живёт в Израиле в городе Петах-Тиква, имеет трёх сыновей и 8 внуков Сам человек глубоко интернациональный, он вложил в своё стихотворение большую гордость за свой народ, его героизм, его новаторство. Такой народ нельзя победить, нельзя уничтожить. «Народ бессмертен!», восклицает в конце своего стихотворения Михаил Рашкован.

И, конечно, не знал тогда Михаил Рашкован, да и не мог знать, что бессмертие еврейскому народу предписывали такие великие умы человечества, как Лев Николаевич Толстой. Вот его слова:

«…Еврей – это святое существо, которое добыло с неба вечный огонь и просветило им землю и живущих на ней. Он – родник и источник, из которого все остальные народы почерпнули свои религии и веры.

…Еврей – первооткрыватель культуры. Испокон веков невежество было невозможно на Святой Земле в ещё большей мере, чем нынче даже в цивилизованной Европе.

…Еврей – первооткрыватель свободы. Даже в те первобытные времена, когда народ делился на два класса, на господ и рабов, Моисеево учение запрещало держать человека в рабстве более шести лет.

…Еврей – символ вечности. Он, которого ни резня, ни пытки не смогли уничтожить, ни огонь, ни меч инквизиции не смогли стереть с лица земли; он, который так долго хранил пророчество и передал его всему остальному человечеству; такой народ не может исчезнуть. Еврей вечен. Он – олицетворение вечности».