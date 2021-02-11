Марианна Дурлештяну – настоящий профессионал с огромным политическим опытом, - Муравский

Президенту будет предложен новый кандидат в премьеры – бывший министр финансов и посол Молдовы в Лондоне Марианна Дурлештяну.

Свое мнение о кандидате в премьер-министры страны Марианне Дурлештяну высказал бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.

- С госпожой Дурлештяну мы начали сотрудничать ещё в конце 90-х, когда она работала в Министерстве финансов и была ответственной за международные отношения, внешний долг. Госпожа Дурляштяну – одна из ключевых участников знаменитой и непревзойдённой, скажем так, операции по выкупу облигаций Газпрома, которую провела Молдова в 1999 году. После этого госпожа Дурлештяну была практически главным ответственным за другую блестящую операцию – по реструктуризации и выкупу с огромным дисконтом евробондов, которые РМ разместила в 1997 году. Трудности финансовые начались после российского дефолта, все мы знаем. И она обеспечила блестящую операцию по выкупу этих облигаций, рассказал для Аccent TV Александр Муравский.

По мнению бывшего министра финансов, Дурлештяну была одной из лучших, у неё блестящая карьера в Европейских структурах, в ЕБРР, в инвестиционных компаниях.

- У неё очень хорошая репутация в европейских финансовых кругах. Значительную часть времени она проводила в организациях по вопросам финансирования в энергетическом секторе. То есть она знает этот сектор хорошо. Плюс ко всему, она достаточно хороший дипломат. Она была Послом РМ в Великобритании.

Марианна Дурлештяну человек, который умеет очень тактично и очень настойчиво вести переговоры, добиваясь поставленной цели. Поэтому у меня, как говорится, к ней самое доброе отношение, в том плане, что это действительно профессионал с огромнейшей внутренней культурой и огромным политическим опытом, — подчеркнул Александр Муравский.

Подготовил Михаил Генчу