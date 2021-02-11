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Здоровье
Данные на 11 февраля 2021 года: +993, при таком росте скоро все позакрывают
11.02.2021

B Молдове в общей сложности зарегистрировано 167 546 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За минувшие сутки, 11 февраля 2021, в Молдове выявлено 993 случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 167 546.

Обработано 3342 тестов, из которых 3048 - это первичный тест.

Из общего числа случаев 6 являются ввезенными.

50 человек из заразившихся работают в системе здравоохранения, из них 16 - врачи.

Всего в больницах - 2987 человек

280 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 50 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Еще 601 пациентов вылечились.

В общей сложности от коронавируса излечились 155 557 человек.

18 человек скончались.

3607 - всего летальных исходов.

Павел МУНТЯН


 
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