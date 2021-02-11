Здоровье Данные на 11 февраля 2021 года: +993, при таком росте скоро все позакрывают B Молдове в общей сложности зарегистрировано 167 546 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 11 февраля 2021, в Молдове выявлено 993 случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 167 546. Обработано 3342 тестов, из которых 3048 - это первичный тест. Из общего числа случаев 6 являются ввезенными. 50 человек из заразившихся работают в системе здравоохранения, из них 16 - врачи. Всего в больницах - 2987 человек 280 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 50 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 601 пациентов вылечились. В общей сложности от коронавируса излечились 155 557 человек. 18 человек скончались. 3607 - всего летальных исходов. Павел МУНТЯН

Наш канал в Telegram

Количество просмотров: 142 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости