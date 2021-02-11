Данные на 11 февраля 2021 года: +993, при таком росте скоро все позакрывают

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Здоровье
B Молдове в общей сложности зарегистрировано 167 546 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки, 11 февраля 2021, в Молдове выявлено 993 случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 167 546.
Обработано 3342 тестов, из которых 3048 - это первичный тест.
Из общего числа случаев 6 являются ввезенными.
50 человек из заразившихся работают в системе здравоохранения, из них 16 - врачи.
Всего в больницах - 2987 человек
280 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 50 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Еще 601 пациентов вылечились.
В общей сложности от коронавируса излечились 155 557 человек.
18 человек скончались.
3607 - всего летальных исходов.
Павел МУНТЯН
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