Партия "Достоинство и правда" считает, что у Майи Санду есть основания не соглашаться с кандидатурой Марианы Дурлештяну

По итогам консультаций парламентских фракций у президента Республики Молдова (спойлер - в парламенте, оказывается, нет мажоритарной коалиции - по мнению большинства, и есть таковая - по мнению меньшинства):

Партия "Достоинство и правда" считает, что у Майи Санду есть основания не соглашаться с кандидатурой Марианы Дурлештяну на пост премьер-министра Молдовы.

Партия "ШОР" считает, что возникла "в плохом смысле уникальная ситуация, когда глава государства концентрируется исключительно на политических играх" и что "страна должна иметь функциональное правительство". Фракция партии "ШОР" поддерживает назначение Марианны Дурлештяну, однако считает, что выборы парламента могут пройти позднее. Денис Уланов уточнил, что консультации "закончились тем, что госпожа Санду отправилась думать".

Глава ДПМ Павел Филип отметил, что демократы отказались подписываться в поддержку выдвижения кандидатуры Марианны Дурлештяну и не поддержат её в парламенте при возможном голосовании. Позиция ДПМ в том, что "у нас будут досрочные выборы, а задача политиков и президента в том, чтобы следить за ситуацией" в социальной сфере. Филип еще раз озвучил идею широкой коалиции без депутатов-перебежчиков.

Глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ сообщил, что проинформировал президента о формировании большинства в парламенте, сообщив, что на самом деле выдвижение Дурлештяну поддерживает куда больше депутатов, чем подписало декларацию. Депутат отметил, что в отличие от Натальи Гаврилицэ, Дурлештяну "беспартийный кандидат" и, "говоря строго юридически", в парламенте на его взгляд нет коалиции, а есть лишь большинство в поддержку выдвижения премьера. Поддержка же главы правительства в парламенте исходит не из юридических договорённостей, а "из разговоров" между депутатами.

Группа Pro Moldova указала, что, "конституционно говоря", ситуация зависит от президента, выбирающего между двумя кандидатами на пост премьер-министра - Дурлештяну и Нэстасе. Группа выступает против "плохого правительства, которое было в прошлом", а сейчас констатирует, что страна находится "в политическом кризисе", когда с одной стороны есть юридические нормы, а с другой настроения общества. Группа считает, что в парламенте есть коалиция и если дойдет до голосования за кандидатуру премьера, то по итогам консультаций будет принято решение поддерживать её или нет. Андриан Канду отметил, что социалисты предлагали подписаться в поддержку Дурлештяну, но получили отказ.

Партия "Действие и солидарность" выступила за проведение досрочных парламентских выборов. Как сказал Игорь Гросу, "в парламенте произошла реинкарнация альянса Плахотнюк-Додон-Шор. Это опасный и токсичный альянс". Депутат предложил "подождать", чтобы увидеть какой сценарий развития событий будет реализовываться. Депутат Михай Попшой отметил, что сегодня в парламенте было "постыдное действо" и что большинство ПСРМ-ШОР означает, что "воры протянули руку друг другу".

@Гений Карпат