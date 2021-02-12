ПСРМ опротестует в Конституционном суде узурпаторский декрет президента «хороших людей»

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Решение президента по поводу повторного выдвижения на пост главы правительства кандидатуры Натальи Гаврилицы противоречит Конституции.
В Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) считают, что повторное выдвижение Майей Санду на пост премьера кандидатуры Натальи Гаврилицы – это серьезное нарушение Основного закона страны и решения Конституционного суда.
- Объявленное этим вечером решение серьезно нарушает Конституцию и решения Конституционного суда, которые обязывают президента выдвигать кандидата, предложенного сформированным парламентским большинством, – отметили в ПСРМ.
Более того, сегодняшние действия Санду были названы «попыткой узурпировать государственную власть».
- В момент, когда будет официально издан указ о выдвижении премьер-министра, президент страны окажется вне Конституции и в полном процессе узурпации власти в государстве, что влечет за собой правовые и политические последствия. ПСРМ опротестует завтра в Конституционном суде узурпаторский декрет, изданный президентом страны. До вынесения решения просим руководство парламента не соглашаться на созыв заседания для заслушивания лица, незаконно выдвинутого на пост премьер-министра, – подчеркнули социалисты.
Попытка выдвинуть в премьеры Наталью Гаврилицу провалилась в парламенте с разгромным результатом – ни одного голоса «за».
В то же время было создано парламентское большинство из 54 депутатов и выдвинута на этот пост кандидатура Марианны Дурлештяну.
Автор: Михаил Генчу
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