Когда будет завершен ремонт тротуаров в центре Кишинева

Ион Чебан внес ясность по данному вопросу.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан высказался на тему, связанную с ремонтом тротуаров на столичных улицах Пушкина и Митрополита Бэнулеску-Бодони. По словам Чебана, ремонт будет завершен, когда позволят погодные условия.

- Как только погодные условия позволят, компания, выполняющая работы, устранит все несоответствия, выявленные оценочной комиссией. Напоминаю, что работы по модернизации тротуаров на улице Пушкина и митрополита Бэнулеску-Бодони были начаты в августе. Они включали замену тротуарной плитки и бордюров, обустройство приспособлений для людей с ограниченными физическими возможностями, а также тактильного покрытия на пешеходных переходах.

Освещение на этих двух улицах было модернизировано, а на многих исторических зданиях было установлено декоративное освещение. На отдельных участках тротуаров также были обустроены парковочные места, а вдоль улиц установлены вазоны для цветов, скамейки, урны и элементы декора, - написал Чебан в социальной сети Facebook.