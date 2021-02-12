12 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Когда будет завершен ремонт тротуаров в центре Кишинева
12.02.2021

Ион Чебан внес ясность по данному вопросу.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан высказался на тему, связанную с ремонтом тротуаров на столичных улицах Пушкина и Митрополита Бэнулеску-Бодони. По словам Чебана, ремонт будет завершен, когда позволят погодные условия.

- Как только погодные условия позволят, компания, выполняющая работы, устранит все несоответствия, выявленные оценочной комиссией. Напоминаю, что работы по модернизации тротуаров на улице Пушкина и митрополита Бэнулеску-Бодони были начаты в августе. Они включали замену тротуарной плитки и бордюров, обустройство приспособлений для людей с ограниченными физическими возможностями, а также тактильного покрытия на пешеходных переходах.

Освещение на этих двух улицах было модернизировано, а на многих исторических зданиях было установлено декоративное освещение. На отдельных участках тротуаров также были обустроены парковочные места, а вдоль улиц установлены вазоны для цветов, скамейки, урны и элементы декора, - написал Чебан в социальной сети Facebook.

3.jpg


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.