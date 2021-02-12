Нагачевский: Промахи президента становятся все более частыми и опасными

Министр юстиции Фадей Нагачевский раскритиковал решение Майи Санду повторно выдвинуть Наталью Гаврилицу кандидатом в премьер-министры страны.

«Промахи президента Республики Молдова становятся все более частыми и опасными. Президент обязан в соответствии с Конституцией назначить кандидата, которого поддержали более 50 депутатов. Парламент не может быть распущен из-за того, что президент злоупотребляет Конституцией».

Нагачевский выразил надежду, что политики вспомнят о конституционных нормах и откажутся поддерживать действия с непредсказуемыми последствиями для демократии в интересах какой-либо партии.

Напомним, президент Майя Санду отказалась продвигать кандидатуру в премьеры, предложенную парламентским большинством, сформированным из депутатов ПСРМ и платформы «За Молдову».

По мнению Санду, есть сомнения в том, что все 54 депутата, подписавшихся в пользу Марианы Дурлештяну, действовали по доброй воле.