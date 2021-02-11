Экстренное заседание ОКК: провокаторы должны быть наказаны

Сегодня все ведущие СМИ России и Молдовы обсуждают конфликт, который возник 9 февраля у журналистов телеканала TV8, симпатизирующего правым политикам, с российскими миротворцами возле села Гура Быкулуй Новоаненского района.

Напомним, что съемочная группа готовила сюжет о жителях двух берегов Днестра. Однако местное население не вызвало интереса у журналистов – объективы их камер были направлены на пост миротворцев, которые более 25 лет несут службу, не допуская возобновление конфликта.

Большинство жителей региона неоднократно проезжали через аналогичные посты, разделяющие два берега Днестра. Практически за три десятилетия существования разграничительной линии можно вспомнить лишь единицы случаев, когда военнослужащие России, Молдовы или Приднестровья задерживали движение транспортных средств или ограничивали перемещение людей. Однако необходимо помнить, что, несмотря на лояльное отношение миротворцев к местному населению, военные все же несут службу на режимном объекте, где действуют простые правила, соблюдение которых никогда не приносило проблем обычным людям.

Например, военные объекты в большинстве стран мира нельзя снимать без предварительного согласования. Это правило действует не только в целях обеспечения секретности, но и для защиты военнослужащих, выполняющих задачи. Так, трудно представить себе, чтобы корреспондент без соответствующего разрешения посетил штаб любой мотопехотной бригады, а тем более территорию, охраняемую СИБ или батальоном «Fulger». Не являются исключением и посты миротворцев, в том числе и тот, что у села Гура Быкулуй.

Естественно, это правило хорошо известно профессионалам телеканала TV8, однако Виорика Тэтару и Андрей Каптаренко все же пошли на конфликт и решили незаметно из окна автомобиля осуществить съемку работы миротворцев. Военнослужащие заметили это и вежливо попросили корреспондентов прекратить незаконные действия, удалив отснятый видеоматериал. Тем не менее, представители телеканала не были готовы к диалогу.

«С точки зрения свободы прессы, мы с Андреем не можем себе этого позволить. Это означало бы встать на колени, чтобы они от нас отстали», – заявила журналист TV8 Виорика Тэтару, находясь в машине.

Эмоциональное высказывание корреспондента – либо свидетельство низкого профессионального уровня сотрудников TV8, либо наглядное доказательство того факта, что все мероприятия журналистов были сознательной провокацией.

Известно, что редакция телеканала не так давно получила более миллиона долларов от госдепа США. Мы с большим уважением относимся к внешнеполитическому ведомству США, которое, в отличие от своих румынских коллег, не выделяет баснословные (в масштабах Молдовы) деньги на обеспечение деятельности людей, которые ничего не достигли в своей профессии, и, таким образом, версию о непрофессионализме коллег из TV8 можно сразу отмести. Остается вариант с провокацией…

К счастью, попытка разжечь никому ненужный конфликт на Днестре, дискредитировать деятельность миротворцев и окончательно испортить отношения Кишинева и Тирасполя у представителей телеканала полностью провалилась. Миротворцы действовали строго по регламентирующим документам, не позволяли себе никакой агрессии и общались исключительно в вежливой форме.

Интересно, что этот факт признали даже представители пограничной полиции Молдовы, которые как на месте происшествия сообщили журналистам, что их никто не задерживает, а исключительно просит соблюдать законодательство и решения ОКК, так и в своем официальном заявлении, подчеркнув, что любая съемка миротворческих постов выполняется после предварительного согласования.

Кстати, миротворцы имели полное право даже задержать нарушителей! Так, в соответствии с действующими соглашениями, у них есть право проверять документы граждан и задерживать «нарушающих установленные правила режима чрезвычайного положения в зоне безопасности с последующей доставкой и передачей правоохранительным органам» одной из сторон». Забавно, что об этом сообщили коллеги из Newsmaker, которые, возмущаясь «агрессией российских миротворцев», в своей публикации упомянули об этом праве военнослужащих.

Поддержал военнослужащих и представитель Приднестровья в ОКК Олег Беляков. «То, что миротворцы остановили транспортное средство, потребовали уничтожить материалы видеосъемки, вызвали полицейских, военных наблюдателей – это все в рамках решений, которые приняла ОКК. Та же молдавская сторона подписывала эти документы, принимала эти решения», – заявил представитель Тирасполя, подчеркнув, что действия миротворцев были грамотными, взвешенными и тактичными.

На этом история могла бы и закончиться, однако из-за общественного резонанса и эмоциональных выступлений представителей СМИ, которые, пытаясь исправить свое фиаско, обратились за помощью во все правозащитные организации Молдовы, завтра на заседание соберется ОКК, которая должна рассмотреть инцидент в Новоаненском районе.

Что ж, пока что Майе Санду не удалось сформировать подконтрольное правительство, и нам хочется верить в адекватность представителей Кишинева в ОКК, которые должны принять единственное правильное решение – осудить провокационное поведение журналистов, призвать редакцию телеканала принести извинения военнослужащим и рассмотреть возможность наказания корреспондентов в соответствии с молдавским законодательством.

В заключение не можем не отреагировать на комичное высказывание представителей телеканала, которых возмутил тот факт, что военнослужащие были с оружием. Действительно, этого от военных уж никак нельзя было ожидать!

Александр МЕДВЕДЕВ