Молдова почти на неделю погружается в "ледниковый период"

Арктический циклон несет в страну настоящую сибирскую зиму. Не успели мы написать о том, что последний раз сугробы в человеческий рост были в Кишиневе в те времена, когда здесь находился в ссылке Александр Сергеевич Пушкин, как начали поступать сообщения о том, возможно, нечто подобное случится в ближайшие сутки.

По прогнозам синоптиков уже в ночь на пятницу, 12 февраля, начнет идти снег на севере страны, а затем до 3 часов ночи будет заметать уже и остальную территорию Молдовы. Температура воздуха ночью опустится до 10 градусов мороза.

К утру осадков не обещают, но будет морозно - до 12 градусов ниже нуля. Днем слегка потеплеет - до 8 градусом мороза. На дорогах гололедица. Все это "зимнее безобразие" будет усугублять штормовой ветер - до 20 м/с. Из-за него будет казаться, что на улице гораздо холоднее, чем на самом деле.

К выходным слегка потеплеет: от 10 градусов мороза днем в субботу, 13 февраля, до 7 градусов ниже нуля в воскресенье. Зато не будет осадков.