"Живешь, как монах, стараешься экономить, питаешься плохо, а привезешь тысячу евро"

Опытный гастарбайтер рассказал, как ему работалось в Европе и России. «СП» запускает серию материалов о заработках наших гастарбайтеров за границей. Похоже, такие есть в каждой семье Молдовы. Сегодня наш собеседник — 30-летний бельчанин, который дважды уезжал на заработки. Он рассказал, как и почему уезжал, сколько заработал и на что тратил, как возвращался на родину во время пандемии и почему не советует повторять свой опыт другим.

Автосервис в Москве. Все испортил квартирный вопрос

Михаилу сейчас 30 лет. Первый раз на заработки он уехал в 2016 году. Тогда покинуть страну его вынудил денежный вопрос, так как он не мог найти работу в Бельцах. Он отправился в Москву, где самой большой проблемой (почти как у классика) стал квартирный вопрос.

— Первый раз я уехал на заработки в 2016 году в Москву. Я по профессии автослесарь и там устроился в автосервис. Кстати, если ты толковый и умеешь работать, то можно хорошо зарабатывать. У меня знакомый до сих пор там работает. У него даже семья уже там, зарплата сейчас около 200 тысяч в месяц. Это очень хорошие деньги. Мы с ним вместе и работали. Я занимался переборкой коробок передач и чисткой гидроблоков.

С работой всё было хорошо, но вот были большие проблемы с жильём. Там очень дорого. Мне приходилось жить в Подмосковье на съёмной квартире ещё с одним молдаванином. Мы снимали на двоих, по 12 тысяч выходило на одного, а у меня зарплата была 20 тысяч рублей. В итоге ничего толком не зарабатывал.

Там я работал чуть больше года. В конце концов, мне пришлось уехать из-за начальника. Он пообещал мне одно, но в итоге... Один раз мне сказали, что за один гидроблок будут платить по 2 тысячи рублей. Я мог их сделать в день штук восемь. Конечно, мне понравилась такая перспектива. А когда пришло время зарплаты, началось: «Мы так не договаривались, мы договаривались по-другому». Короче, я махнул рукой и уехал. Сейчас, кстати, про меня там вспоминают. Мол, не хочу ли я вернуться.

Там был и другой начальник, он из Питера. И вот там я заметил, как отличаются люди из Москвы и Питера. Последние более человечные, что ли. Они более душевные и отзывчивые. Если что надо было — аванс, что-то по работе — пожалуйста. И это очень чувствуется, ведь в целом несладко приходится. Было даже такое, что просил небольшую сумму взаймы на какие-то мелкие расходы, а когда возвращать, он говорит: «Оставляй себе, это не сумма». Москвичи, конечно, в этом плане более чёрствые.

Стройка в Чехии. Обещания остались обещаниями

Свой второй опыт гастарбайтерства Михаил получил в Чехии. Туда он поехал в прошлом году по приглашению приятеля. Правда, как отмечает собеседник, то, что им обещали, и близко не соответствовало тому, что получили. На этот раз работать пришлось на стройке.

— После Москвы в начале 2020 года я решил поехать в Чехию. Сам. Даже не договаривался ни с кем из Чехии. Точнее, меня пригласил знакомый из Кишинёва. Мол, вот есть работа на стройке, обещают 1000 долларов в месяц. Я согласился. В тот момент сидел в городе без работы, и мне было сложно её найти. Я повёлся на эту авантюру из-за озвученной суммы в 1000 долларов. Причём мне сказали, что там несложно. Конечно, когда я приехал на место и поговорил с работодателем, мне уже сказали, что там 100 крон в час, это примерно 80 леев, и работаем мы в среднем от 8 до 10 часов. За жильё мы платили сами — 100 крон в сутки. Это выходит 3000-3100 крон в месяц. Еду тоже покупали за свой счёт. Да вообще всё за свой счёт.

Кроме того, там были предусмотрены штрафы. Например, за то, что ты сел отдохнуть во время работы. Чехи не признают такого. Вот они увидят, что ты стоя отдыхаешь — ничего не скажут, но если присядешь — штраф. Ну за воровство тоже штрафовали. Был случай, когда ребята провода украли и пошли закладывать в ломбард.

Суммы там разные были, но я их не помню. Кстати, я единственный молдаванин, которого не штрафовали. Там все были приднестровцы, они сами говорили, что они не молдаване и просили называть их приднестровцами.

На стройке я работал в разных областях. Например, мы устанавливали механизмы для подземной парковки, своеобразный лифт для машин. Сами крепежи устанавливали. Бурил перфоратором стены, хотя у чехов в этой фирме была техника, которой эту работу можно было сделать быстрее, но почему-то её давали нам, и приходилось подолгу копошиться. После того как целый день долбишь перфоратором стены, руки становятся просто каменные. В конце дня от такой работы вроде не прям устал, но ладони очень болят от постоянной вибрации.

Вообще там молдаване ничего ответственного не делали. Они все были как подсобники. Украинцы, например, работали отдельно. Они занимались штукатуркой, шпаклёвкой, кладкой. Они зарабатывали почти в два раза больше, чем мы. У меня выходило 15-17 тысяч в месяц (около 13 тыс. леев или 750–800 долларов), а они 30-33 тысячи крон.

Как проехал границу во время пандемии и сколько удалось заработать

Хотя обещанных 1000 долларов в месяц Михаил так и не увидел, кое-что ему всё же удалось заработать. Правда, деньги довольно быстро закончились. Кроме того, уезжал он до карантина, а вот возвращался, уже когда границы были закрыты. По словам Михаила, проезжать границу опасались.

— Учитывая, что почти всё, что я получал на стройке, приходилось тратить на жильё, еду и прочее, я заработал всего 1300 евро. А был там 5 месяцев. Когда вернулся, почти половину заработанных денег я потратил на покупку всякой бытовой техники для дома: стиральная машина и т.д. Это было необходимо. Часть оставил на еду и немного денег потратил другие вещи.

Я уехал ещё до пандемии, в феврале, а вернулся в июне, когда уже был карантин. Нам на стройке говорили, что сейчас из-за пандемии мы можем оставаться, и никаких проблем на границе не будет. Вообще в стране можно находиться только на 3 месяца, потом надо выезжать. Вот я на два месяца больше этого срока и задержался. Были те, кто приехал позже нас, но из-за малых заработков устали и в итоге уехали раньше. И вот у них мы узнали, что на таможне вернули каких-то ребят в Прагу, отобрали все деньги и там закрыли в полиции за то, что они просрочили вот эти 3 месяца. Нас это очень смутило. Мы стали узнавать ещё информацию. Было очень много путаницы, и никакой ясности не было. В итоге решили ехать на свой страх и риск. Благо, на таможне проблем не возникло, и мы проехали. Мы указали адреса, по которым мы проживаем, и нас предупредили, что мы должны будем сидеть на карантине две недели.

Если решили уехать, лучше связывайтесь напрямую с работодателем

Михаил дал несколько рекомендаций молодым ребятам, которые, как и он в свое время, не могут найти работу в Молдове и планируют уехать на заработки. Его опыт показал, что многое зависит от страны, куда едут работать, и через кого устраиваются на работу. Посредники, то есть те, кто приглашает на работу, получают свой процент, и всё это в итоге сказывается на зарплате доверчивого человека, который решился уехать в чужую страну подзаработать.

— Сейчас я бы сказал, что молодым ребятам нет смысла вот так уезжать на заработки. В итоге выходят практически те же деньги. Только здесь у тебя семья, друзья и всегда есть те, кто может помочь, а там ты один. Это и психологически тяжело. Там ведь ты ведёшь скромный образ жизни, как у монаха, стараешься экономить, живёшь, непонятно где, питаешься плохо, чтобы в итоге приехать и привезти ту тысячу евро. Так лучше уже здесь найти работу и так же ни на что не тратить, никуда не ходить и в течение полугода выйдут почти те же деньги. Но понятно, что здесь жить в таком ритме сложнее.

Если всё-таки есть желание уехать, я рекомендую общаться напрямую с работодателем, а не с посредниками. Там ведь как устроено (это, кстати, во многих сферах, не только на стройке), если тебя кто-то позвал, то этот посредник получает с тебя деньги. Пригласи друга — получи бонус, такой принцип. И вот, как только ты приступишь к работе, с тебя уже будут получать деньги. Фактически, ты работаешь в том числе на него. Вот так заманиваешь на работу человек 20, и, пока они работают, тебе с них капает. И вот так ведутся очень много людей. Поэтому надо всё узнавать непосредственно у тех, кто тебе будет платить.

Уезжать на такие заработки я больше не собираюсь. Сейчас у меня есть работа в Бельцах, но в дальнейшем я планирую всё-таки уезжать в Россию. Там у меня есть родственники, и я думаю перебираться туда. Но, чтобы поехать на какую-то стройку куда-нибудь в Польшу — нет, — заключил Михаил.

Константин Хайретдинов, СП