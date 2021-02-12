Mastercard позволит совершать операции с криптовалютами

Одна из крупнейших платёжных систем в мире Mastercard объявила о планах уже в этом году позволить пользователям совершать транзакции с использованием некоторых криптовалют, добавив их поддержку в свою сеть.

По словам главы Mastercard по продуктам цифровых активов, у криптовалют есть как приверженцы, так и противники, однако нельзя отрицать тот факт, что цифровые деньги становятся всё более важной частью современного мира. Компания не намерена навязывать своим клиентам использование криптовалют, а лишь готова предоставить больше свободы при выборе активов для проведения транзакций.

«Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей. Уже в этом году Mastercard начнёт поддерживать некоторые криптовалюты непосредственно в нашей сети. Это большое изменение, требующее много работы для реализации. Мы будем очень внимательно относиться к тому, какие активы поддерживать, основываясь на наших принципах для цифровых валют, которые сосредоточены на защите потребителей», — говорится в заявлении Mastercard.

Компания не раскрывает, какие криптовалюты будут поддерживаться в её сети, но ожидается, что это будут крупные игроки вроде биткойна и эфириума.

Стоит отметить, что в последнее время внимание к криптовалютам вновь возросло. Так, Tesla инвестировала в биткойн $1,5 миллиарда и готовится принимать эту криптовалюту при продаже своих автомобилей. Эксперты полагают, что к концу года цена биткойна может составить около $100 000 за монету.