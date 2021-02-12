Меньше говорить по телефону стали в Молдове

Как зарабатывает молдавский телеком-рынок.

Суммарный доход телекоммуникационного рынка Молдовы (мобильная и фиксированная голосовая связь, мобильная и фиксированная широкополосная связь, ретрансляция аудиовизуальных программ и др.) в третьем квартале. 2020 г. снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,1% и составил чуть более 1,5 млрд. леев (6,36 млрд руб). Об этом говорится в Отчете о развитии рынка за третий квартал 2020 года, опубликованном на официальном сайте Национального агентства по регулированию электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), пишет портал cableman.

Доходы от услуг платного телевидения увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,5% и достигли 45,5 млн. леев (192,8 млн рублей). Доходы от услуг мобильного и фиксированного широкополосного доступа увеличились на 2,5% и 0,9% и составили 313,6 млн. леев (1 млрд 328,8 млн руб) и 346,4 млн. млн. леев (1 млрд 467,8 млн руб) соответственно.

В то же время доходы от услуг мобильной и фиксированной голосовой связи снизились на 8% и 13,8% до 765 млн. леев (3 млрд 241,5 млн руб) и 91,8 млн. леев (389 млн руб) соответственно. Доходы от прочей деятельности в области электронных коммуникаций снизились на 2,6% до 170,7 млн. леев (723,3 млн руб).

Наибольший средний доход с одного активного пользователя получен на рынке фиксированного широкополосного доступа – 165,7 лея (702 рубля), что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Подготовил Михаил Генчу