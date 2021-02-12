Усатый: «Если проголосуют за правительство, Додон будет баллотироваться в депутаты от Окницы»

Лидер Партии социалистов Игорь Додон намерен вернуться в Парламент, в случае, если депутаты проголосуют за правительство. Об этом заявил лидер “Нашей партии” Ренато Усатый в ходе видеоэфира на Facebook 11 февраля.

«Если проголосуют за правительство, не важно, Дурлештяну или Нэстасе. Дальше депутат ПСРМ, который избирался в Окницком районе уходит и Додон выдвигается от Окницы. Он хотел сначала от Комрата, чтобы показать убедительную победу. Но потом он подумал, что многие молдаване обидятся, если он выдвинется от Гагаузии, и выбрал Окницу. Депутат в Окнице уже вкурсе, что он должен будет уходить, потому что они хотят рулить до 2023 года», – сказал Усатый.

По словам Усатого, “ни Додон, ни Нэстасе, ни Канду не хотят досрочных выборов”.

В пресс-службе ПСРМ изданию Newsmaker заявили, что сейчас социалисты занимаются другими вопросами, связанными с управлением страной и не “намерены комментировать слухи Усатого и других политических авантюристов”.