Ненасытная тетка с весами пожирает наши налоги

283 молдавских судей и прокуроров получают пенсию в размере, превышающем 20 тысяч лей в месяц. У девятерых она выше 30 тысяч лей. Для выплаты этих денег в бюджете нынешнего года зарезервировано 119 миллионов лей. Сколько это может продолжаться? Нам говорят – ждите реформ. Но ведь мы уже и так без малого тридцать лет все реформируем и реформируем правосудие. Когда же тетка с весами и повязкой на глазах, наконец, насытится и перестанет пожирать наши налоги?

Многие пенсионеры продолжают работать в системе и по мере роста заработной платы судьям и прокурорам они обращаются в суд, требуя перерасчета пенсий по формуле, предусмотренной законом: 80 процентов от существующей заработной платы. Каждый раз судьи удовлетворяют их требования. О касте люкс-пенсионеров, которая сложилась в Молдове, рассказывается в расследовании, проведенном журналистами передачи «Cutia Neagră Plus» на TV8.

Как служители Фемиды прессуют государство? Тому есть много примеров.

В декабре прошлого года трое судей Высшей судебной палаты и столичного Апелляционного суда выиграли дела о перерасчете пенсии. Тамара Кишкэ-Донев, Анатолий Минчунэ и Анатолий Пахопол добились пенсий в размере свыше 20 тысяч лей, обратившись в суд с иском к национальной кассе социального страхования, требуя увеличения своих пенсий в зависимости от нынешней заработной платы судей. Любопытно, что Тамара Кишкэ-Донева была председателем суда, который рассматривал иски Пахопола и Минчунэ.

Суд отверг доводы НКСС и обязал пересчитать пенсии по формуле 80 процентов от текущей заработной платы, а также выплатить разницу в размерах пенсий начиная с 2015 года. Суммы немалые – бедный пенсионер Пахопол, к примеру, получит из государственной казны почти 300 тысяч лей!

Между тем, как подчеркивают авторы расследования, упомянутые судьи были фигурантами нескольких громких скандалов, включая дело торгового центра «Gemenii», по которому ЕСПЧ обязал молдавское правительство выплатить пострадавшим в результате несправедливого приговора 3,6 миллиона евро. А дело о краже миллиарда?

Другой случай, о котором говорится в расследовании, касается бывшего председателя Высшей судебной палаты Иона Муруяну, который в прошлом году попросил пересчитать его пенсию, исходя из размера существующей заработной платы председателя ВСП. Суд обязал государство повысить ему пенсию до 29 тысяч лей и выплатить «потерянный доход» в размере 223 тысяч лей. Муруяну запомнился не только скандальными решениями, но и обвинениями в адрес журналистов, которых назвал «бешеными собаками».

Одиннадцать вынесенных им решений были обжалованы и выиграны в Европейском суде по правам человека, из-за чего государство потеряло миллионы евро. Согласно расследованию журналистов RISE Moldova, дочь Муруяну через две офшорные компании получила 1,6 миллиона евро из так называемого «ландромата», этими деньгами она оплатила аренду апартаментов люкс в Лондоне.

Как отмечается в расследовании TV8, только за последние несколько лет добились через суд повышения размеров пенсий в два-три раза десятки судей, среди которых бывшие председатели Конституционного суда, Высшей судебной палаты, Высшего совета магистратуры. Многие из них продолжают трудиться в судебной системе, и их общие доходы превышают 50 тысяч лей в месяц.

Та же ситуация с прокурорами, которые, продолжая работать в системе, добились через суды повышения в разы своих немалых пенсий. Попытки законодательно ликвидировать привилегированные пенсии служителям Фемиды были безуспешными. В 2011 и 2017 годах Конституционный суд, многие из членов которого сами получали эти «специальные» пенсии, признали антиконституционными законы, согласно котором судьям и прокурорам пенсии будут назначаться на общих основаниях.

В прошлом году парламент внес изменения в законодательство, согласно которым увеличивается с 12,5 до 15 лет стаж работы судей и прокуроров для выхода на пенсию и запрещается получать одновременно пенсию и заработную плату. Однако, как сообщил руководитель центра юридических ресурсов Молдовы Владислав Грибинча, эти изменения не касаются судей и прокуроров, которые получали пенсии и зарплаты до утверждения поправок.

«Проблема в другом: насколько этично ведут себя судьи и прокуроры, требуя повышения в разы своих и без того больших пенсий», - отметил юрист.

Начальник юридического отдела НКСС Татьяна Касапу призналась, что касса проиграла абсолютно все судебные процессы по искам прокуроров и судей, требующих повысить им пенсии. Она объяснила причину: «Законом №60 предусмотрено, что работающие служители Фемиды не имеют права требовать пересмотра пенсий… Они обращаются в суд, который удовлетворяет их требования и принимает решения, которым мы не можем не подчиниться».

Насколько морально и этично с социальной точки зрения, что люди, проработавшие по 50-60 лет, получают пенсии в десятки раз меньше, чем судьи и прокуроры со стажем 12,5 лет и вышедшие на пенсию в 50 лет?

«А кому адресовать этот вопрос? – парировал участник передачи, бывший прокурор столицы Ион Дьяков, сообщив, что он также обратился три месяца назад в суд с требованием пересмотра своей пенсии. – Почти все мои знакомые прокуроры это сделали. Меня часто спрашивали многие из них, почему я этого я не сделал раньше: мол, ты что, самый глупый из нас?! Моя пенсия составляла всего шесть тысяч лей… Разница, действительно, большая между пенсиями обычных людей и пенсиями судей и прокуроров. Но закон есть закон, и его надо соблюдать… Кроме того, если говорить о пенсиях наших судей и прокуроров, то они намного меньше, чем в России, на Украине, в Румынии и других странах».

Депутат Дан Перчун считает несправедливым факт существования привилегированных пенсий судей и прокуроров на фоне нищеты более 600 тысяч пенсионеров. «Наши судьи и прокуроры совместно с политиками создали для себя комфортабельные условия выхода на пенсию, особую касту пенсионеров, - сказал депутат. – В 2011 и 2017 годах были попытки изменить законодательство, чтобы уменьшить социальную несправедливость между работниками фемиды и прочими профессиями, но они были отклонены Конституционным судом. Может, и стоило бы говорить о каких-либо льготах для этих категорий юристов, но не в условиях, когда судебная система насквозь прогнила. Прежде всего, ее нужно реформировать и привести в нормальное состояние. Когда она будет соответствовать общеевропейским меркам, тогда можно будет говорить о зарплатах и пенсиях».

Николай ПАВЛОВ