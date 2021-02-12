Боцан: Мы вступаем в период стагнации, опасный для Молдовы

В результате политического шоу, связанного с первой попыткой утверждения правительства, общество в целом проиграло, потому что сложилась неприятная ситуация для граждан.

Наталья Гаврилица, Майя Санду и члены ПДС должны были прийти с простым посланием: „В стране с парламентским режимом отсутствие большинства это большая проблема, поэтому единственным решением для преодоления ситуации являются досрочные выборы. И это нужно было сказать, не нападая на социалистов, и люди поняли бы, что речь идет только о соблюдении некоторых процедур”. Такое мнение высказал постоянный эксперт проекта Игорь Боцан в ходе публичных дебатов „Первая попытка утверждения Правительства: Что это было?”, организованных Информационным агентством IPN.

По его словам, и социалисты проиграли, потому что председатель партии Игорь Додон, бывший глава государства, сказал, что лучшим правительством „было правительство, возглавляемое Ионом Кику, который, в свою очередь, говорил, что парламент коррумпирован и позорит страну”.

„Кику подал в отставку, потому что этот парламент больше не представлял народ. После этого мы увидели, что в парламенте, естественно или нет, сформировалось большинство. Большая проблема и ошибка социалистов в том, что они постеснялись признать, что договорились с представителями Плахотнюка и Шора. Из-за них у нас есть этот трехмесячный перерыв, и теперь, когда настал момент, когда все решается, социалисты появляются и говорят: „Нет, сейчас нам это не подходит! Мы хотим остаться еще на некоторое время, нужен переходный период и вот решение, которое мы предлагаем”. Это плохо для Партии социалистов, потому что она воспринимается вместе с представителями Плахотнюка и Шора. Второй негативный факт для них заключается в том, что если они возьмут на себя власть, тогда Молдова останется в изоляции. Для граждан проблема состоит в неопределенности. Мы все теряем, и я думаю, что мы вступаем в очень опасный для страны период стагнации”, - отметил эксперт.

Игорь Боцан считает, что при первой попытке утверждения правительства было несколько минусов: не было парламентского большинства, нет президента с полномочиями, которого могло бы поддержать миноритарное правительство и т. д.

„Сегодняшняя акция была необходима для использования первой попытки утверждения правительства, предусмотренной Конституцией в ситуации, когда президент страны и ПДС хотят досрочных парламентских выборов, а в парламенте нет большинства. Негативной стороной было отсутствие парламентского большинства, что заставило политиков маневрировать, и которые делали это не очень ловко. Теперь, после того, как была предпринята первая попытка, мы видим, что положительная сторона заключается в том, что у нас есть ядро для формирования парламентского большинства. Если это большинство сформируется, тогда у нас будет документ, подписанный теми, кто поддерживает инициативу социалистов и все должно проясниться и всплыть после того, как президент выдвинет предложенную большинством кандидатуру, которая должна быть утверждена, и тогда правительство вернется именно туда, где оно было: у него было правление социалистов с демократами, которое развалилось после первого тура президентских выборов, у нас было неформальное большинство, состоящее из Партии социалистов и Партии „Шор”, и теперь у нас будет своеобразное сочетание, центром притяжения которого будет ПСРМ”, - пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос, насколько политически рациональны действия социалистов, предлагающих новое правительство, Игорь Боцан утверждает, что этот шаг был сделан с точки зрения имиджа.

„В противном случае сегодня обсуждалась бы только программа правления, команда Гаврилицы, но этим действием Игорь Додон изменил повестку дня переговоров”. Партия социалистов действует рационально, возможно, после изучения опросов общественного мнения, которые показывают, что для них все идет не так хорошо, считает эксперт. „Они постеснялись признать, что находятся в союзе с представителями Плахотнюка и Шора, а теперь считают, что больше не нужно скрывать это и отказываться от ассоциации с возможным большинством, в котором присутствуют и упомянутые. Инициатива и манера социалистов ясна”, - отметил эксперт: „Инициатива наша, кто хочет, пусть подписывается”, а подписанный документ имеет другой вес.

„Считаю, что это большинство имеет уже контуры, которых мы видели с декабря. Просто теперь будет консолидированный документ, возможно, утверждена общая политическая программа, и в этом случае невозможно будет отказаться от идеи существования коалиции. Штампы ставятся там, где это уместно, и я думаю, что желание социалистов близко к реализации. Проблема в том, как они будут управлять страной, потому что я убежден, что если будет утверждено правительство Дурлештяну, то это будет на два года, до очередных выборов и это проблема, потому что такое правительство будет управлять с клеймом большинства социалисты-Шор-Плахотнюк, но это риск, которого они берут на себя”,- сказал Игорь Боцан.

Он отметил, что акция касалась процедуры, и ясно, чего хотел каждый из политических деятелей: „Прошла первая ступень двухэтапной процедуры”. „Конфуз еще ждет нас, когда те, кто подпишется, продолжат говорить, что это не альянс или формализованная коалиция”, - сказал эксперт.

„Еще раз убеждаемся, что избирание президента непосредственно народом в парламентской республике это очень плохая идея. Это приводит нас в такие неловкие ситуации, когда граждане выбирают лидера, который предлагает программу, которую принимают люди, но потом им говорят, что в ней нет элементов”, - сказал Игорь Боцан.