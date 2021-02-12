Депутаты ПСРМ уходят от вопроса досрочных парламентских выборов в Молдове

Депутаты Партии социалистов начали массово уходить от вопроса, так хочет ли ПСРМ проведение досрочных парламентских выборов в Молдове? Ибо неделю назад Игорь Додон заявил однозначно, что хочет. А потом выдвинул кандидатуру Марианны Дурлештяну на пост премьера с явным намерением отсрочить роспуск парламента.

И вот выходит глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ и говорит, что в общем, ПСРМ не была за досрочные выборы, в бюджете, свёрстанном социалистами и Шором, денег на это не предусмотрено и вообще социалисты возмущены, что в кабинет министров Натальи Гаврилицэ не включили представителей Андрея Нэстасе (шо-с?), поэтому решили предложить свой кабинет министров.

"Правительство Кику ушло в отставку и в этой политической ситуации мы решили, что политические силы будут иметь способности и зрелость выйти с правительством, независимо от того, каким будет его мандат - до следующих досрочных выборов или на иной период - это должны были решить политические силы, которые поддержат это правительство".

Фуркулицэ добавил, что "в бюджете не предусмотрены средства на проведение досрочных выборов", зато на формирование нового правительства "был массивный запрос с массивным участием других или даже всех политических сил".

"Мы ждали, что госпожа президент выйдет с командой министров, которые будут представлены ее союзники хотя бы справа. Такого мы не обнаружили, в правительстве не было никого, кроме как членов партии "Действие и солидарность". Скажите мне, чем плоха кандидатура госпожи Дурлештяну? Даже для партии Санду?" - заключил депутат.

Что такого узнал Игорь Додон, что за одну неделю от твёрдой позиции о досрочных выборах перешел к идее, что больше их не хочет. И другим их проводить не советует и не даст.

Но вообще такой игры в напёрстки себе, как нам представляется, даже Плахотнюк не позволял. Влад Георгиевич уважаемый власть отдал в конечном итоге. Игорь Николаевич решил превзойти своего наставника.

@Гений Карпат