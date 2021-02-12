Майя Санду нарушает Конституцию Республики Молдова, так считает журналист Виктор Никитуш

«Президент Республики Молдова Майя Санду нарушает Конституцию Республики Молдова, неоднократно выдвигая кандидатуру Натальи Гаврилицэ на пост премьер-министра. На этом этапе Конституционный Суд должен активизироваться». Так считает журналист Виктор Никитуш.

Он отметил, что сознательное игнорирование воли парламентского большинства является оскорблением молдавских депутатов и усугубляет политический кризис.

«В то же время судьи КС могут ссылаться на статью 89 Конституции Республики Молдова, в которой объясняется, как применять санкции в отношении президента (возможно, судьи так и поступят).

Отстранение от должности предусмотрено высшим законом молдавского государства.

Статья 89

(1) В случае совершения тяжкого деяния и нарушения тем самым положений Конституции Президент Республики Молдова может быть отстранен от должности Парламентом двумя третями голосов депутатов.

(2) Предложение об отстранении от должности может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов и должно быть незамедлительно доведено до сведения Президента Республики Молдова. Президент может дать Парламенту объяснения по выдвинутым против него обвинениям.

(3) Если предложение об отстранении от должности утверждается, не позднее чем в 30-дневный срок, проводится референдум по вопросу об отстранении Президента.», – написал Никитуш в Facebook.

С его точки зрения – Майя Санду сознательно противодействует парламентскому институту, и война между Парламентом и Президентом уже началась.

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