12 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Эксперт по конституционному праву Тео Кырнац: КС отменит указ президента
12.02.2021

Эксперт по конституционному праву Тео Кырнац убежден, что КС отменит указ президента, которым Наталья Гаврилица повторно выдвинута на должность премьера, учитывая, что парламентское большинство предложило своего кандидата

Тео Кырнац заявил, что Майя Санду не имела права отклонять кандидатуру парламентского большинства на должность премьер-министра. По словам эксперта, Санду нарушила присягу и Конституцию.

"Политические деятели могут завтра оспорить указ президента в Конституционном суде, а у суда нет особого выбора, он объявит этот указ неконституционным. Если так, то парламент может начать процедуру отстранения президента от должности, включая начало процедуры отзыва президента через референдум», - сказал Тео Кырнац.

Тео Кырнац считает, что существует риск длительного «политико-конституционного кризиса», из-за которого нельзя будет назначить правительство в течение 3-5 месяцев.

@Telegram VM


 
Количество просмотров:
209
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.