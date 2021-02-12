Эксперт по конституционному праву Тео Кырнац: КС отменит указ президента

Эксперт по конституционному праву Тео Кырнац убежден, что КС отменит указ президента, которым Наталья Гаврилица повторно выдвинута на должность премьера, учитывая, что парламентское большинство предложило своего кандидата

Тео Кырнац заявил, что Майя Санду не имела права отклонять кандидатуру парламентского большинства на должность премьер-министра. По словам эксперта, Санду нарушила присягу и Конституцию.

"Политические деятели могут завтра оспорить указ президента в Конституционном суде, а у суда нет особого выбора, он объявит этот указ неконституционным. Если так, то парламент может начать процедуру отстранения президента от должности, включая начало процедуры отзыва президента через референдум», - сказал Тео Кырнац.

Тео Кырнац считает, что существует риск длительного «политико-конституционного кризиса», из-за которого нельзя будет назначить правительство в течение 3-5 месяцев.

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