"Ничтожество! Никто!" - Андрей Нэстасе резко высказался об Усатом

Лидер Платформы "ДА" Андрей Нэстасе ответил Ренато Усатому: это произошло после того, как мэр Бельц оскорбил Нэстасе во время прямого эфира. Уровень политического дискурса в Молдове продолжает стремительное пике.

Нэстасе жестко бьет по Усатому: Это никто, мерзавец, имя которого даже не хочу произносить.

Так лидер Платформы ДА Андрей Нэстасе ответил Ренато Усатому. Это произошло после того как мэр Бельц оскорбил Нэстасе во время прямого эфира, обвинив его в пособничестве Владу Плахотнюку.

- Есть один мерзавец который настаивает на своей глупости, такой же большой и толстой как он. Который говорит, что вот Плахотнюк использует Нэстасе. Этот мерзавец, чье имя я даже не хочу произносить, даже не понимает что несет. Этот мерзавец никогда страдал от действий Плахотнюка Он не знает, на что способен Плахотнюк. Он даже не понимает, как страдала моя семья из-за Плахотнюка. Этот мерзавец пытается утверждать, что Плахотнюк использует Нэстасе, - пояснил свою позицию политик.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нэстасе предупредил Санду: Создаются опасные прецеденты, которыми может воспользоваться самое большое зло!

Лидер «Платформы ДА» Андрей Нэстасе дает понять, что президент Майя Санду нарушила Конституцию и решения Конституционного суда после того как выдвинула Наталью Гаврилицэ на должность премьера. В тоже время Нэстасе заявил о том, что таким образом создан опасный прецедент для будущего Молдовы.

- Молдова не должна подвергаться всевозможным экспериментам Я и мои коллеги из Платформы ДА соблюдаем Конституцию, я и мои коллеги соблюдаем решения Конституционного суда, я и мои коллеги соблюдаем закон и волю народа. В этом разница между нами. Мы пытаемся найти конституционные решения, правильные, законные. Иначе создаются очень опасные прецеденты. Сегодня у нас определенная ситуация, завтра она может измениться, а зло может воспользоваться прецедентами, - заявил Нэстасе.

Политик обратил внимание на то, что после решения Майи Санду, противоречащего конституционным нормам, аффилированная ПДС пресса, как и политические аналитики, «набрали в рот воды».

Никита ЗВЕРЕВ