Молдавский парламент обсуждает очень важную инициативу Игоря Додона, внесенную на излёте президентского мандата, а именно - что депутаты после признания их мандата Конституционным судом приносят присягу, предусмотренную Конституцией для церемонии инаугурации главы государства.

Инициатива, прямо скажем, очень в духе Игоря Додона. Такая мощная имитация дум о судьбинах родины.

А между тем ни Игорь Додон, ни его партия, ни их оппоненты, так и не внесли парламенту инициативу об отмене императивного мандата, для чего надо менять Конституцию, чтобы пресечь один раз эту смену депутатами владельцев их тел (и особенно задов и иных отверстий для управления подниманием рук).

Обсуждают инициативу депутаты тоже очень серьёзно. С отсылками на Библию, с отсылками на неподобающее поведение Майи Санду, отсылками на неподобающее поведение Игоря Додона, отсылками на то, кто виноват в текущем политическом кризисе.

Впрочем, когда представляющего инициативу социалиста Василе Боля спросили, так что там с императивным мандатом - тот нашёлся. И предложил в лучших Плахотнюка еще раз изнасиловать Конституцию. Дескать, примем норму о присяге депутата, а потом Конституционный суд нужным нам образом Основной закон интерпретирует.

Этот парламент надо разогнать. Надо.

@Гений Карпат