В Молдове подскочили цены на продовольствие и услуги

Очередная статистическая выкладка. Январская инфляция в Молдове составила 0,46 процента, а годовая - 0,22 процента. По данным Национального бюро статистики, за январь продукты в Молдове подорожали в среднем на 0,58 процента, непродовольственные товары - на 0,60 процента, а услуги - на 0,08 процента.

Из продовольствия больше всего цены повысились на свежие овощи (на 5,7 процента), особенно на капусту, огурцы, грибы и подсолнечное масло.

Из непродовольственных товаров подорожали сжиженный газ, бензин, дизтопливо, дрова и медикаменты - до шести процентов.

Что касается услуг, выявлен рост стоимости водительских курсов - на 2,6 процента, лечения и ухода за больным - на 0,5 процента, а также услуг общественного питания - на 0,4 процента. Об этом сообщает Инфотаг.

Автор: Михаил Генчу