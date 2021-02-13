Депутат Василе Нэстасе обвинил Майю Санду и ПДС в узурпации власти.

Василе Нэстасе рассказал о подробностях политических переговоров в ходе программы на одном из частных каналов, передает a-tv.md.

Депутат «Платформы ДА» объяснил, почему его политформирование предложило выдвинуть на пост главы правительства Андрея Нэстасе.

— Учитывая тот факт, что мы с госпожой Майей Санду и господином Игорем Гросу еще с 2015 года поддержали единственного кандидата на должность президента, мы были на улицах, а они пришли позже, но в любом случае мы были вместе и боролись против режима. Мы думали, что перед тем, как выдвинуть первый раз кандидатуру госпожи Гаврилица или кого-то, состоятся неформальные дискуссии и с нами. Этого не произошло. Мы предложили очень четкую альтернативу, но с нами не считается никто из бывших партнеров. Это беспокоит, — заявил Василе Нэстасе.

Депутат обвинил Майю Санду и ПДС в том, что они намереваются захватить всю власть в стране.

— Мы понимаем, что ПДС на нынешнем этапе хочет монополизировать весь правый фланг, монополизировать президентскую власть, правительство, митрополию и другие ведомства, может прокуратуру, не знаю, что у них в голове, но сделать это, не учитывая партнеров, которые были с ними вместе, — уточнил политик.

Нэстасе признал, что в целом отношения между «Платформой ДА» и ПДС очень холодны и пришло время сказать об этом, чтобы граждане увидели это и осознали.