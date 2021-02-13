У депутатов разные взгляды на преодоление политического кризиса в стране

Депутаты имеют разные мнения о преодолении политического кризиса в стране. В то время как социалисты и депутаты фракции „Шор” говорят, что необходимо назначить временное правительство, которое могло бы стабилизировать ситуацию в Республике Молдова, представители ПДС заявляют, что переходное правительство приведет к отсрочке досрочных выборов на неопределенный срок. В то же время представители Платформы DA утверждают, что их партия готова взять на себя власть, но их инициативу игнорирует президент Санду, отмечает IPN.

Депутаты ПДС расценивают как правильное решение президента Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилица на должность премьер-министра, надеясь, что таким образом будет исчерпана и вторая попытка утверждения правительства, что приведет к досрочным парламентским выборам.

„Наша главная цель, которую требуют граждане, является инициирование досрочных парламентских выборов. Мы понимаем деликатность ситуации, но мы были абсолютно ясны в нашем призыве”, - заявил депутат ПДС Вирджилиу Пысларюк в ходе передачи „Întreabă Ghețu” на Tv8.

С другой стороны, социалисты и депутаты фракции „Шор” говорят, что президент Санду нарушила Конституцию, а решение будет со стороны Конституционного суда.

„Президентское учреждение должно быть катализатором политических процессов, президент не должен быть тем, кто создает политические кризисы в стране. Совсем не соблюдалась процедура назначения кандидата на должность премьер-министра в условиях, когда существует конъюнктурное парламентское большинство. Право президента назначать кандидата есть только тогда, когда нет большинства”, - заявил депутат от Партии „Шор” Денис Уланов.

„Должен быть период стабильности, и сразу после этого мы идем на досрочные выборы. Кто возьмет на себя ответственность за страну в этот переходный период, зависит от решения Конституционного суда”, - заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

В то же время представители Платформы DA говорят, что готовы взять на себя власть в миноритарном правительстве, возглавляемом Андреем Нэстасе.

„Платформа DA намерена принять участие в этом процессе, обязуясь в чрезвычайной ситуации создать переходное правительство с Андреем Нэстасе премьером, но к сожалению, эта наша инициатива была отклонена”, - сказал депутат Платформы DA Кирилл Моцпан.

После первой неудачной попытки утверждения правительства Гаврилицы, президент Санду вызвала фракции на консультации. В результате дискуссий глава государства приняла решение повторно предложить Гаврилицу на должность премьер-министра. Президентский указ был опротестован депутатами ПСРМ в Конституционном суде.