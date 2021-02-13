Нас "накрывает" третья волна ковида

Публикуем последние новости по COVID-19 на 13 февраля 2021 года. В Молдове фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом. Если 10 февраля было почти 900 новых случаев, а 11 февраля - почти тысячу, при этом за пятницу, 12 февраля, уже почти 1300.

Что-то рано расслабились жители Молдовы.

Судя по всему, нас накрывает "накрывает" третья волна ковида.

Коронавирусная сводка за сутки

В Молдове выявлено 1280 случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 168 826.

Из общего числа случаев 4 случая импортные (1 - Румыния, 1 - Великобритания, 1 - Чехия, 1 - Украина).

Общее количество проведенных тестов - 4 100, из них 3757 первичных и 343 повторных.

Из общего числа заболевших 67 - медицинские работники: 19 врачей, 31 медсестра, 17 - вспомогательный персонал.

Всего в медицинских учреждениях больницы госпитализировано 3093 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 286 в крайне тяжелом состоянии (55 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Еще 641 человек был вылечен. В общей сложности 156 198 человек получили лечение от COVID-19.

4329 человек проходят лечение на дому с легкой и средней формой COVID-19, а 14669 человек находятся под наблюдением на дому.

Общее количестве смертей составило - 3626. Из них - 80 медиков.

Лидия ТКАЧ