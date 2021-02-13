Додон пытается оттянуть свой конец до 2023 года. Душевные метания бывшего президента Молдовы Игоря Додона — то он идет на досрочные выборы, то уже не идет — не должны никого удивлять. Недавно Додону и его «партнерам по развитию» в Москве стали известны результаты последних опросов общественного мнения, которые указывают на катастрофическое падение рейтинга Партии социалистов, возглавляемой Додоном. Если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, ПСРМ получила бы максимум 25 депутатских мандатов, в то время, как партия президента Майи Санду могла бы самостоятельно получить парламентское большинство.

И даже если бы Санду сама не дотянула до большинства, его обеспечил бы Ренато Усатый. Вместе они бы упрятали Додона за решетку. Экс-президент садиться на скамью подсудимых не хочет, и принял совершенно логичное для себя решение попытаться сформировать правительство хоть с самим чертом, избраться в парламент по какому-то одномандатному округу и дотянуть до очередных выборов в 2023 году.

Благодаря мудрому руководству своего председателя в следующий парламент ПСРМ может вообще не пройти. Но Додона это уже не волнует. Его беспокоит спасение собственной шкуры, ради которого он готов пойти на сделку и со скрывающимся в Израиле беглым молдавским уголовником Иланом Шором, и с румынскими унионистами из партии Андрея Нэстасе, и с жуликами Павла Филипа из Демократической партии, и с рейдером Вячеславом Платоном, проходящим в России по уголовному делу об отмывании денег, и с самим беглым олигархом Владимиром Плахотнюком, также фигурантом уголовных дел в России, находящимся под протекцией руководства Турции и скрывающимся на территории непризнанной республики Северного Кипра. Веселая компания собралась. Та еще транснациональная шайка мошенников, воров, контрабандистов, рейдеров и убийц. И вот теперь Додон туда же. Лучше с бандитами на воле, чем в неволе, решил он, и его можно понять.

Учитывая, что сегодня Додон — это воплощение российской политики в Молдове, вся эта кишиневская воровская малина неизбежно приобретает пророссийский характер. Если все это делается без согласия Москвы, это плохо. Но если с согласия — еще хуже.

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