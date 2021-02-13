13 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Правящая коалиция, созданная вокруг Марианны Дурлештяну, может просуществовать долго...
13.02.2021

Бывший премьер-министр Ион Стурза считает, что при желании бизнесмена Вячеслава Платона, правящая коалиция, созданная вокруг Марианны Дурлештяну, может просуществовать долго.

В интервью Radio Europa Libera Стурза отметил, что кандидатура Марианны Дурлештяну усилила предположения о том, что попытка сформировать парламентское большинство поддерживается Платоном.

"Она много лет проработала в совете директоров банка г-на Платона, в том числе в период «Ландромата»", - сказал Ион Стурза.

На вопрос, может ли эта коалиция просуществовать долго, Стурза ответил: "Если Платон захочет, то сможет. Он отличный комбинатор и может многое делать, находясь в том положении, которое он сегодня занимает".

Более того, по мнению Стурзы, Марианна Дурлештяну является очень амбициозным человеком и могла сама предложить себя на пост главы правительства Республики Молдова. "Я знаю ее как чрезвычайно амбициозную женщину, и в последнее время с профессиональной точки зрения она немного находилась в стороне. Ради ее профессиональных амбиций, ей нужно было быть хотя бы выдвинутой, если не назначенной", - сказал Стурза.

@Выбор Молдовы


 
Количество просмотров:
208
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.