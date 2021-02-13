Бывший премьер-министр Ион Стурза считает, что при желании бизнесмена Вячеслава Платона, правящая коалиция, созданная вокруг Марианны Дурлештяну, может просуществовать долго.

В интервью Radio Europa Libera Стурза отметил, что кандидатура Марианны Дурлештяну усилила предположения о том, что попытка сформировать парламентское большинство поддерживается Платоном.

"Она много лет проработала в совете директоров банка г-на Платона, в том числе в период «Ландромата»", - сказал Ион Стурза.

На вопрос, может ли эта коалиция просуществовать долго, Стурза ответил: "Если Платон захочет, то сможет. Он отличный комбинатор и может многое делать, находясь в том положении, которое он сегодня занимает".

Более того, по мнению Стурзы, Марианна Дурлештяну является очень амбициозным человеком и могла сама предложить себя на пост главы правительства Республики Молдова. "Я знаю ее как чрезвычайно амбициозную женщину, и в последнее время с профессиональной точки зрения она немного находилась в стороне. Ради ее профессиональных амбиций, ей нужно было быть хотя бы выдвинутой, если не назначенной", - сказал Стурза.

@Выбор Молдовы