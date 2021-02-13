Компания WineCab готовит к выпуску на рынок высокотехнологичные домашнее винное хранилище . Это такой замес из инновационных технологий, роботики и искусственного интеллекта, прямиком из фантастических фильмов

В общем, в зависимости от модели, этот шкаф может разместить до 600 бутылок, с индивидуальным контролем температуры и влажности для каждой их них и системой активного мониторинга. Еще в этот шкаф встроена роба-рука, которая подаст по вашему желанию за считанные секунды любую из бутылок. Примерно, как старый игровой аппарат с щупальцами, только тут вы всего лишь наблюдаете и наслаждаетесь процессом.

Помимо этого в WineCab вшит ai помощник Delectable, который поможет вам подобрать вина в зависимости от настроения или под блюда, которые у вас будут на ужин, такой виртуальный домашний сомелье.

Также WineCab оснащен кучей камер и системой опознания по лицу, таким образом можно отсечь доступ к определенным винам для разных пользователей, или через приложение похвастаться перед друзьями как-нибудь редкой бутылкой вина.

Про деньги… понятно, что стоить такой кусок будущего дешево просто не может, в зависимости от модели он встанет владельцам от примерно 180.000$ до 250.000$, но и это не предел, там его еще можно по всякому адаптировать под интерьер кучей отделок и материалов. Но если вы человек состоятельный, а в добавок и винный фанат, теперь у вас есть возможность очень впечатляюще их потратить.

Надеюсь восстание машин случится ещё не скоро, и хакеры не доберутся до взлома такого рода устройств. Смотреть на то, как роба-рука крушит кровные Мутон-Ротшильды с Петрусами, мало кому будет приятно. Интересно, есть ли от этого страховка в контракте у WineCab.

Примечательно что у нас в данной сфере тоже есть свои эксперименты и успехи, слышали уже про Цифровое Винное Хранилище? Нет?

@Telegram VM