Порассуждаем о важном: Партия социалистов подала запрос в Конституционный суд Молдовы

Партия социалистов подала запрос в Конституционный суд Молдовы о признании недействительным декрета Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ на пост премьер-министра.

С учетом имеющихся трактовок в законодательной базе и предыдущих решениях КС - сейчас суд может принять абсолютно любое решение и обосновать его. Серьёзно. Суд может как отменить декрет и обязать президента поддержать решение "формализованного большинства", не считающего себя правящей коалицией, как то требует регламент парламента, так и признать, что большинство "формализовано" не совсем так, как надо, а потому декрет остаётся и Гаврилицэ получает вторую возможность убедить парламент какой она подходящий на пост премьера кандидат.

Чью сторону займёт суд неизвестно. Есть как фактор влияния Андрея Нэстасе на председателя КС Домнику Маноле и совпадение его интересов с интересами Игоря Додона и Илана Шора, так и фактор предыдущего состава КС, который в ходе "революции дипломатов" снесли к чёртовой матери за обслуживание частных интересов.

Но сейчас, как нам кажется, важно понимать откуда возникла сегодняшняя ситуация битвы за вердикты КС. Возникла она именно из предыдущей практики Конституционного суда во главе с насильником Конституции Александром Тэнасе. Когда КС начал принимать решения, исходя из персональных шкурных интересов. "Формализованное большинство" - появилось под премьерские амбиции Плахотнюка. Всеобщие выборы президента через насилие над Основным законом - под амбиции Додона, поддержанные Плахотнюком.

А где же тут государственные интересы? А нигде. Покуда каждый политик уверен, что государство - это он, и всё бы хорошо он в стране устроил, если бы народец не такой плохенький попался - ничего хорошего не будет.

Молдова живет в удивительной парадигме политических решений, принятых в интересах одного-двух-трёх конкретных персонажей, наплевав при этом на логику и интересы общества. А персонажи, которые сегодня как бы так воинственно требуют считать их не принадлежащими к упомянутым к вышеозначенным насильникам закона, почему-то за последние года так и не озаботились пересмотром всего этого сомнительного наследия. Вернее, их это наследие абсолютно устраивало. Ведь они тоже уверены, что государство - это они. И они бы всё хорошо устроили в стране, да и им тоже народец больно никудышный попался.

Поэтому мы не знаем, каким будет решение КС. Но мы однозначно не ждём от этого решения ничего хорошего, каким бы оно ни оказалось.

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