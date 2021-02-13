Чебан: к сожалению, муниципальный бюджет остается пустым с большими потребностями

Это несправедливо по отношению к кишиневцам и по отношению к столице.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с представителями Министерства финансов Молдовы. Столичная примария просит пересмотреть компоненты формирования доходов муниципия, в частности рассмотреть возможность частичного включения налога на прибыль юридических лиц, чтобы он доходил до муниципального бюджета.

- До недавнего времени 50 процентов этой суммы оставалось в муниципальном бюджете, сегодня сумма равна нулю. Здесь есть ограничения как в юридической, так и в финансовой сфере. К сожалению, муниципальный бюджет остается пустым с большими потребностями. Это несправедливо по отношению к кишиневцам и по отношению к столице. Что можно сделать в столице без финансовых средств? – задается вопросом Чебан.

По словам политика, все мы хотим отремонтированные дороги, тротуары, современные дворы домов, зеленые зоны и городскую мебель.

- В связи с этим мы предлагаем пересмотреть эти нормы и даже будем просить о поддержке наших коллег в парламенте, ранее мы уже отправляли запросы в правительство.

Помимо этого, мы обсудили актуальные темы, текущие проекты, а также дальнейшие шаги во многих сферах деятельности примэрии Кишинева. Что касается ассигнования проектов, мы обсудили новые направления открытых грантов для местной публичной власти в сферах энергоэффективности и окружающей среды по проектам, финансируемым Банком Совета Европы, Экологическим фондом, Агентством энергоэффективности, Северным экологическим фондом и другими, - заключил Чебан, опубликовавший соответствующий пост в социальной сети Facebook.

Автор: Михаил Генчу