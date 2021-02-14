Правительство и КС - кластеры схем, разрушающих Молдову

Правительство РМ вот уже 30 лет – штаб по организации коррупционных схем. Так считает журналист Сергей Ткач, опубликовавший свой подробный «разбор полетов» о этой теме на портале «Междуречье».

По словам Ткача, финансовых мошенничеств, воровства и обогащения чиновников, а также партий, их назначивших.

– Уже в 1994 году иностранные журналисты удивлялись: «Вы говорите, что Молдова — бедная страна, но на руках премьер-министра часы «Rolex» за 30 тыс. долларов!». Потом были случаи, когда в приемной премьера обнаружили дипломат набитый пачками стодолларовых банкнот, но его хозяин так и не был найден. Апогеем нечистоплотности и воровства стало правительство Влада Филата, которое в 2013 году в полном составе было отправлено в отставку за коррупцию.

Филату было запрещено занимать государственные должности, а позже он был осужден и отбывал наказание за извлечение выгоды из влияния. Членом правительства, отправленного в отставку за коррупцию, была нынешний президент Майя Санду. Особая страница — деятельность правительства Павла Филипа, которое было назначено тайно, ночью, голосами депутатов-беглецов, с переодеванием политиков из-за страха быть пойманными разгневанной толпой, - комментирует Ткач.

По его словам, главным смыслом деятельности кабинета Филипа было обслуживание бизнес-интересов лидера ДПМ и «хозяина Молдовы» Влада Плахотнюка.

– Позже, в 2019 году, Павел Филип и его правительство организовали в стране двоевластие, отказавшись уходить в отставку. После бегства олигархов в Молдове было сформировано правительство Майи Санду, которое через несколько месяцев обвинили в отсутствии результатов и отправили в отставку. Чуть более года продержался у власти кабинет Иона Кику. В период пандемии и разразившегося кризиса его деятельность также подвергалась критике, хотя ситуация в стране находилась под контролем и была относительно стабильной. После избрания Майи Санду президентом, в конце декабря 2020 года, Ион Кику и ряд ключевых министров добровольно ушли в отставку.

И с тех пор в Молдове действует ограниченное в полномочиях правительство исполняющих обязанностей. А в начале февраля в Молдове произошел уникальный политический казус. Как уже говорилось, президент выдвинула кандидатом в премьер-министры своего бывшего заместителя по партии и попросила не поддерживать предложенный состав кабмина. В результате в парламенте за команду Натальи Гаврилицы не проголосовал ни одни депутат. И уже после того как ПСРМ, партия Шор и независимые депутаты сформировали техническую коалицию и выдвинули своего претендента, президент Майя Санду пошла на конфликт и вновь назначила кандидатом Наталью Гаврилицу, - подчеркнул Ткач.

Он заметил, что в период жесткого кризиса и новой волны пандемии Молдова по вине политиков остается по-прежнему без правительства, президента обвиняют в узурпации власти и грозят ему отставкой.

– Страна столкнулась с фактом, когда политики, преследуя свои корыстные цели, в очень сложный момент истории отказались действовать в интересах собственного народа. И теперь Молдова может оставаться без полноценного правительства еще несколько месяцев или даже более длительный срок, так нет гарантий, что в случае досрочных парламентских выборов какая-то партия получит большинство, а избранные депутаты смогут прийти к компромиссному решению.

Хотя страна уже много лет находится в ситуации, когда ей нужно настоящее правительство народного доверия. И теперь в очередной раз судьбу страны будет решать Конституционный Суд, явно вмешиваясь в политику. Конституционный суд Молдовы является точно таким же скомпрометировавшим себя институтом, как и все остальные. На протяжении последних десяти лет структура принимала решения, выходящие за рамки ее компетенции – толкование положений Конституции и определения соответствующими Основному закону правовых актов, вмешивалась в политические процессы, - отметил журналист.

Он напомнил о нескольких громких сомнительных решениях КС.

– Изменение названия языка. То есть был рассмотрен лингвистический вопрос. Несмотря на то, что в Конституции государственным языком обозначен молдавский, судьи определили иное название – румынский. Отмена в 2016 году статей Конституции, устанавливающих избрание президента в парламенте и введение всенародного голосования на выборах президента, включая поправки относительно возраста возможных кандидатов. КС был обвинен в превышении своих полномочий. В числе подобных решений находится и вердикт 2018 года, согласно которому Закон о функционировании языков, чье действие четко описано в Конституции, был признан устаревшим.

Таким образом, была сформирована многослойная правовая коллизия и созданы условия не только для раскола в обществе, а и для его фрагментации, распада. Кульминацией действий по дискредитации государственного института стали события июня 2019 года, которые привели к двоевластию и попытке госпереворота. Основанием для противостояния были решения Конституционного суда. Впоследствии, те же судьи, принявшие незаконные акты, отменили их действие.

Хотя, как сказано в статье 140 Основного закона, «Решения Конституционного суда окончательны и обжалованию не подлежат». После этого судьи в полном составе подали в отставку. Государственному институту был нанесен непоправимый урон – произошла его тотальная дискредитация. После данных событий любые решения Конституционного суда могут быть поставлены под сомнение, тем более что некоторые судьи высокой инстанции также являются гражданами Румынии и возникает вопрос: «Кому служат?» - заключил Сергей Ткач.

Подготовил Михаил Генчу