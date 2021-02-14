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Политика
ТОП-5 событий, произошедших впервые в молдавской политике
14.02.2021

По мнению экспертов, в связи с приходом в парламент 11 февраля кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицэ и ее команды, в местной политике был зарегистрирован ряд событий, произошедших впервые. В связи с этим ТРИБУНА разработала рейтинг.

  1. Первое правительство, которое пришло в парламент, не желая получать инвеституру

Если в других случаях выдвигался Кабинет министров, цель которого заключалась в получении инвеституры и начале исполнительной деятельности, то на этот раз правительство шло в Парламент с желанием не быть избранным, что и произошло.

  1. Первое правительство не получившее ни одного голоса

Правительство Гаврилицэ также первым получило нулевое количество голосов в Парламенте, а точнее, полное отсутствие голосов.

  1. Первое Правительство, за которое не голосовали даже выдвинувшие его депутаты

Предлагаемое правительство под руководством Натальи Гаврилицэ – первое, за которое не голосовали даже депутаты партии, выдвинувшей кандидата на пост премьер-министра, и множество кандидатов на посты министров. ПДС с самого начала заявила, что не будет голосовать, потому что только так можно спровоцировать досрочные выборы.

  1. Впервые мы стали свидетелями игры предвкушения политического предложения

В то время, пока программа и команда правительства Гаврилицэ находились на рассмотрении, лидер социалистов выступил с еще одним политическим предложением – выдвинул другого кандидата на пост Премьер-министра, Мариану Дурлештяну.

  1. Впервые два «министра» не голосовали даже за себя

Два «министра», а точнее два депутата от фракции ПДС, Михай Попшой и Сергей Литвиненко, кандидаты на посты министров в правительстве Гаврилицэ, не голосовали за инвеституру правительства, соответственно, за себя.


 
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