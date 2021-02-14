Молдавская политика: парни, не ссорьтесь, все вы по-своему хороши

От любви о ненависти – один плевок. В это можно поверить, наблюдая, как «бодаются» былые союзники по протестному движению Андрей Нэстасе и Ренато Усатый. Это можно смотреть, как пьесу. Итак, акт десятый, явление первое: те же и Нэстасе. Ему и слово:

- Есть один мерзавец, который настаивает на своей глупости, такой же большой и толстой, как он. Который говорит, что вот Плахотнюк использует Нэстасе. Этот мерзавец, чье имя я даже не хочу произносить, даже не понимает что несет. Этот мерзавец никогда не страдал от действий Плахотнюка. Он не знает, на что способен Плахотнюк. Он даже не понимает, как страдала моя семья из-за Плахотнюка. Этот мерзавец пытается утверждать, что Плахотнюк использует Нэстасе.

Друзья!.. Хотя, какие вы нам друзья! В общем, граждане политики, вам пристало бы знать, что перманентно каждого из вас, подчеркиваю, каждого используют те, кто сильнее вас, причем, использование это, судя по всему, выглядит гораздо жестче, чем применения предмета, известного в советских ГОСТах, как «резиновое изделие № 2».

Ни один из вас не является самостоятельным игроком. Это был выбор каждого, кто пришел в молдавскую политику за последние 30 лет, и исключений здесь нет. Потому что РМ уже давно под внешним управлением, и, чтобы добраться до своего куска пирога вам было необходимо срочно расстаться со своим человеческим достоинством. К нам, к электорату, вы вышли уже изрядно обработанными, и мы, дурачки, поверили, что вы такими и были. И вообще, гнать вас всех надо в… 37-й год. Ох, нашлось бы для вас все... сопутствующее!

Николай Костыркин