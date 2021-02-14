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Интервью
Наталья Балабан. Принципы любви
14.02.2021

Никто не сказал лучше Григория Виеру: «Если бы не любовь, я бы боялся жизни».

Бизнес – это тоже любовь, то, что сделано с любовью продуктивно и качественно. Слоган Balaban & Partners "Consider carefully act passionately".

Детали – важны, без страсти детали не оживут при защите клиента. Забота и Любовь – две неразлучные сестры.

Ты счастлив, если любишь

Счастлив тот, кто научился любить себя со всеми недостатками и относиться к другим с такой же любовью, как и к себе. Пока ты не полюбишь себя, тебе нечего дать миру. Любовь рождается внутри любящего.

Истинная любовь – это любовь без лимитов и без условий.

Любовь – лучший барометр счастья в жизни, а секс – счастья в отношениях. Как тут не вспомнить анекдот, который Путин рассказал Ангеле Меркель: «Какой должна быть первая брачная ночь? Неважно, какой, что ни делай в первую брачную ночь — результат должен быть один и тот же!»

Жизнь принадлежит тем, кто чувствует, а мир принадлежит тем, кто чувствует и думает.

Пять правил для выбора партнера в жизни:

1. У вас должен быть общий образ жизни, если вы любите путешествия, а ваш партнер – домосед,  ваши интересы могут разъединиться в какой-то момент. 

2. Тот же жизненный этап. Если кто-то только планирует свернуть горы, или завести детей а кто-то обдумывает детали пенсии, можно но не рекомендую))

3. Искренность и доброта. Только по-настоящему искренний и добрый человек может оценить искренность и доброту.

4. Любовь. Это именно то, с чего все начинается.

5. Уважение.  Это именно то, без чего всё может закончиться.

Идеальный баланс – это жить в любви и иметь свободу выбора.

Влюбляйтесь без сопротивления. Любовь всегда идет от Бога, не противитесь ему.

Любви и счастья всем!

Павел Зинган


 
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