"Мы все дрожим от нетерпения": "Вы не узнаете ее, это будет секси и сладко"

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Король российской эстрады пообещал нечто сногсшибательное с участием нашей Наташи. Российский певец Филипп Киркоров в передаче "Евровижн с Яной Чу" опроверг информацию о том, что он продюсер Little Big.
"Им не нужен продюсер, они уже суперзвезды.
А на "Евровидении" раз в год я продюсирую тех, в кого верю, кому доверяю я и те, кто доверяет себя мне. Молдавская певица Наталья Гордиенко рискнула и поверила мне.
Я спросил: "Ты готова мне довериться, готовая изменится, готова стать новой Наташей Гордиенко? Это будет новый этап в твоей жизни, ты будешь секси"!
Она согласилась.
Вы все удивитесь, это будет ОЧЕНЬ СЛАДКАЯ премьера, очень сладкие песня и номер!" - рассказал король российской эстрады.
Киркоров едет на «Евровидение-2021» с Натальей Гордиенко
Это просто так, не на конкурс)))
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