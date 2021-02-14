"Мы все дрожим от нетерпения": "Вы не узнаете ее, это будет секси и сладко"

Король российской эстрады пообещал нечто сногсшибательное с участием нашей Наташи. Российский певец Филипп Киркоров в передаче "Евровижн с Яной Чу" опроверг информацию о том, что он продюсер Little Big.

"Им не нужен продюсер, они уже суперзвезды.

А на "Евровидении" раз в год я продюсирую тех, в кого верю, кому доверяю я и те, кто доверяет себя мне. Молдавская певица Наталья Гордиенко рискнула и поверила мне.

Я спросил: "Ты готова мне довериться, готовая изменится, готова стать новой Наташей Гордиенко? Это будет новый этап в твоей жизни, ты будешь секси"!

Она согласилась.

Вы все удивитесь, это будет ОЧЕНЬ СЛАДКАЯ премьера, очень сладкие песня и номер!" - рассказал король российской эстрады.

Киркоров едет на «Евровидение-2021» с Натальей Гордиенко

Это просто так, не на конкурс)))