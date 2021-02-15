Жена молдавского миллионера Шора и олимпийская чемпионка "оторвались" на детском празднике

По словам экс-фигуристки, "важно уметь отдыхать и веселиться от всей души, понимая своих детей". В душе каждого взрослого найдется место озорному ребенку. Это продемонстрировали на днях певица Жасмин (супруга молдавского миллионера Илана Шора) и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Дело было на дне рождения дочки певицы Маргариты. Оно прошло с размахом в Москве: супруга Илана Шора устроила дочери праздник в стиле популярного приложения с короткими видео TikTok.

В конце праздника фигуристка и певица, танцуя, упали в кучу конфетти. Этой видеозаписью Татьяна Навка поделилась на собственной странице Іnstagram.

"Детство в нас будет жить вечно! Хорошо, когда на детском празднике тоже можешь почувствовать себя ребёнком и быть на одной волне со своими детьми! И не важно шесть, семь, девять или три годика, главное весело, радостно и позитивно всем)))

Важно уметь отдыхать и веселиться от всей души, понимая своих детей! Кстати, количество алкоголя не влияет на эту способность никак! Чувство юмора и жизненный позитив с нами всегда!" - написала Навка.

Лидия ТКАЧ