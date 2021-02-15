Генпрокуратура извинилась перед Пасатом

Экс-чиновник добивается справедливости.

Валерий Пасат добился извинений от Генпрокуратуры за несправедливое, как он считает, преследование в связи с продажей истребителей МиГ-29 американцам во второй половине 90-х.

Первоначально самолеты хотел купить Иран, но прознавшие об этом американцы сумели продавить сделку в свою пользу, в результате чего, как сообщалось тогда, бюджету государства был нанесен ущерб в 53 млн долларов.

Крайним за это назначили тогдашнего министра обороны в правительстве Чубука - Валерия Пасата. В 2006-м его осудили и приговорили - сперва к 10 годам тюрьмы, затем сократили до 5 лет.

В итоге Пасата выпустили из тюрьмы в июле 2007-го года по амнистии, сообщает agora.md. Он пробовал вернуться в политику, но не преуспел, и сейчас сотрудничает с Научной Академией Молдовы. Параллельно Пасат добился, хотя и с большим опозданием, реабилитации своего имени.