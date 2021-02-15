Кедми рассказал, как РФ ответит на создание военного союза Грузии, Молдавии и Украины

США пытаются создать антироссийский военный союз из стран, которые никогда не станут членами Евросоюза и НАТО. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Ранее стало известно, что США планируют сформировать военный союз с участием Украины, Грузии и Молдавии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил данную информацию отметив, что представители Киева, Тбилиси и Кишинева уже ведут консультации по данному вопросу.

Кедми выразил уверенность, что данный союз создается Вашингтоном для противостояния России. При этом перспектив у «маленького НАТО» с участием Украины, Грузии и Молдавии практически нет. По его словам, Киев, Кишинев и Тбилиси надеются получить от США денежные средства на военные расходы, большая часть из которых будет разворована.

Он также добавил, что Вашингтону следует задуматься прежде, чем создавать такой союз, так как реакция России может быть крайне неожиданной. По его словам, в ответ Россия может развернуть ракетные базы на Кубе и в Венесуэле. Кроме того, Москва может создать авиационную базу на Кубе, где будут размещаться бомбардировщики Ту-22 или истребители МиГ-31 с новыми ракетами.